台南這兩路口共裝設31隻監視器 警澄清：非取締違規用

台南市安明路、安通路口，左右車道各裝7隻共14隻監視器，路口紅綠燈上還有3隻；下一個安明路、郡安路口也是左右車道各裝7隻共14隻監視器， 兩個路口共有31隻監視器，密集裝設引發網友討論「抓違規抓到這種地步」，警方今天澄清，監視器非取締違規用。

台南市安南區安明路設有2個快車道、1個慢車道、1個單車道，還有路肩，在安明路、安通路口以及安明路、郡安路口，每個車道都設有一個監視器，設置於獨立桿；台南市警察局犯罪預防科說明，這二個路口每個車道都設置監視器，南北向各14支、共28支。

警方指出，附掛於號誌燈桿上的其餘3支鏡頭為其他單位設置，如圓型攝影機是交通局用於監看車禍路況與塞車情況；警方監視器的鏡頭，南北向各14支中，均有12支車牌辨識鏡頭，鏡頭對焦於車道攝錄，另各有2支全景鏡頭能觀看路口來車正面。

警方說明，觀看路口來車正面，是為了辨識車上駕駛，車牌辨識則是用來追捕嫌犯；據了解，安明、安通與安明、郡安路段，是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，每個車道均設置監視器，就是要監控嫌犯無所遁形。

警方指出，路口治安監視器是因應治安需求，不會用來取締交通違規；裝設依據是各分局視轄區治安狀況需求，評估設置及汰換地點，將新增機組設置於治安要點、交通要道及預防犯罪必要區域，並實施現地會勘，採「重點監錄包圍」方式設置機組。

警方解釋，追捕歹徒是「點、線、面」的過程，歹徒使用的交通工具（車牌）、行車軌跡，需藉由治安監視錄影系統車牌辨識或即時追蹤功能來掌握動態；監視器建置的在建構一個綿密之治安防衛網，該處才會裝設至28支監視器。