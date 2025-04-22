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台南這兩路口共裝設31隻監視器 警澄清：非取締違規用

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安明路、安通路口，左右車道各裝7隻共14隻監視器，路口紅綠燈上還有3隻；下一個安明路、郡安路口也是左右車道各裝7隻共14隻監視器， 兩個路口共有31隻監視器，密集裝設引發網友討論「抓違規抓到這種地步」，警方今天澄清，監視器非取締違規用。

台南市安南區安明路設有2個快車道、1個慢車道、1個單車道，還有路肩，在安明路、安通路口以及安明路、郡安路口，每個車道都設有一個監視器，設置於獨立桿；台南市警察局犯罪預防科說明，這二個路口每個車道都設置監視器，南北向各14支、共28支。

警方指出，附掛於號誌燈桿上的其餘3支鏡頭為其他單位設置，如圓型攝影機是交通局用於監看車禍路況與塞車情況；警方監視器的鏡頭，南北向各14支中，均有12支車牌辨識鏡頭，鏡頭對焦於車道攝錄，另各有2支全景鏡頭能觀看路口來車正面。

警方說明，觀看路口來車正面，是為了辨識車上駕駛，車牌辨識則是用來追捕嫌犯；據了解，安明、安通與安明、郡安路段，是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，每個車道均設置監視器，就是要監控嫌犯無所遁形。

警方指出，路口治安監視器是因應治安需求，不會用來取締交通違規；裝設依據是各分局視轄區治安狀況需求，評估設置及汰換地點，將新增機組設置於治安要點、交通要道及預防犯罪必要區域，並實施現地會勘，採「重點監錄包圍」方式設置機組。

警方解釋，追捕歹徒是「點、線、面」的過程，歹徒使用的交通工具（車牌）、行車軌跡，需藉由治安監視錄影系統車牌辨識或即時追蹤功能來掌握動態；監視器建置的在建構一個綿密之治安防衛網，該處才會裝設至28支監視器。

警方統計，全市重要路口監視器鏡頭超過14支以上鏡頭數機組，占總機組數比率約2成，不是只有安明路、安通路口以及安明路、郡安路口，均非用來取締交通違規；監視器鏡頭設置數量均是依照路口車道數及路幅寬度配置全景鏡頭及車牌辨識鏡頭數，以因應當地治安需求。

台南市安明路、安通路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、安通路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、安通路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、安通路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、郡安路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、郡安路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、郡安路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影
台南市安明路、郡安路口是通往台南市區的重要道路之一，也是犯罪車輛離開台南的必經之地，左右車道各裝7隻共14隻監視器。記者袁志豪／攝影

交通違規 台南 監視器

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