隨大甲媽回鑾 中年「戽斗」男騎單車失聯13天…家人報警急尋

大甲鎮瀾宮媽祖本（4）月10日回鑾途經彰化縣溪州鄉，一名林姓男子騎單車隨香，迄今音訊全無，家人除報警協尋也在社群網站公布照片，民眾若發現可通知他的家人或溪州分駐所。

據了解，林男身高約165公分，個性較內向，平日在溪州鄉舊眉村聖安宮當志工。10日上午大甲媽回鑾進入彰化縣先到溪州鄉，數萬人簇擁和隨香，警方事後從路口監視錄影畫面看到林男身穿深藍色長袖上衣，騎著銀色單車跟著遶境進香回鑾隊伍前進。