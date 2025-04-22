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隨大甲媽回鑾 中年「戽斗」男騎單車失聯13天…家人報警急尋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖本（4）月10日回鑾途經彰化縣溪州鄉，一名林姓男子騎單車隨香，迄今音訊全無，家人除報警協尋也在社群網站公布照片，民眾若發現可通知他的家人或溪州分駐所。

據了解，林男身高約165公分，個性較內向，平日在溪州鄉舊眉村聖安宮當志工。10日上午大甲媽回鑾進入彰化縣先到溪州鄉，數萬人簇擁和隨香，警方事後從路口監視錄影畫面看到林男身穿深藍色長袖上衣，騎著銀色單車跟著遶境進香回鑾隊伍前進。

林男的家人當天晚上沒等到他回家，在鄉內到處尋人並報警協尋，家人也前往大甲鎮瀾宮附近找人，一無所獲。他的家人在地方社群網站公布照片，稱林男外貌特徵是明顯「戽斗」，當天出門沒帶手機和現金，令人擔心失蹤後的狀況。北斗警分局溪州分駐所已通知台中警方協尋，希望早日找到林男回家。

彰化縣溪州鄉林姓男子騎單車跟著大甲媽回鑾隊伍前進，之後失聯，家人在社群網站貼文協尋。截圖自網路
彰化縣溪州鄉林姓男子騎單車跟著大甲媽回鑾隊伍前進，之後失聯，家人在社群網站貼文協尋。截圖自網路

媽祖 遶境

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