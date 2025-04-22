男假藉購買搶走銀樓金項鍊 竹市警循線逮人

新竹市劉姓男子日前到東門街1間銀樓假藉要買金項鍊，趁老闆轉身秤重時，搶走握在手中的金項鍊逃離現場，警方獲報後調閱監視器將劉嫌拘提到案，依搶奪、竊盜等罪嫌送辦。

新竹市警察局第二分局偵查隊人員向中央社記者表示，今年黃金價格高漲，金銀樓與珠寶業因此成為歹徒覬覦目標。

警方指出，4月16日晚間劉姓男子至竹市東門街1間銀樓假藉要購買金項鍊，趁銀樓老闆轉身秤量重量時，順勢將手中的金項鍊搶走逃離現場。

警方表示，獲報後組成專案小組，調閱沿途監視器，於20日晚間將劉嫌拘提到案，訊後依搶奪、竊盜等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。