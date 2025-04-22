台南消防局預計成立「安全衛生防護股」 統計關懷基層職場健康

台南市消防局考量基層出勤需長時間配戴裝備、搬運重物或從事高強度任務，不少消防員產生肩、腰、膝等部位慢性或急性傷害，目前正籌備成立新單位「安全衛生防護股」，未來該股將統計全市消防員身心狀況，並加強相關講座，守護消防弟兄姊妹的職場健康。

為提升消防人員職場健康意識與身體保健知能，台南市消防局正籌備成立新單位「安全衛生防護股」，已上公文呈辦，在新單位上路前，今天先在消防局舉辦健康講座，針對常見骨科問題、正確姿勢與預防運動傷害等議題進行深入探討。

台南市消防局說明，基層消防員不論出勤或訓練都需長時間配戴裝備、搬運重物或從事高強度任務，不少消防員身體都有職業傷害，但目前並未逐一統計全市消防人員生理、心理狀況；未來待「安全衛生防護股」正式成立，將逐一針對消防員進行了解統計。

今天的講座由嘉南藥理大學消防科技防災中心協助規劃，邀請陳建宏骨科診所院長醫師陳建宏主講，分享增進骨骼保健知識，預防執勤中潛在的職業傷害，以及治療已有的骨質疏鬆、骨刺、退化性關節炎等，並傳授肌力訓練、姿勢調整與運動保健技巧。

市長黃偉哲表示，消防人員在第一線保護市民生命財產安全，他們的健康是城市安全的基石；藉由辦理醫學講座，強化消防職安教育，是市府持續努力的方向，也盼同仁多加利用學習機會，落實於日常與值勤中。