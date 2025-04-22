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桃園摩鐵竟成詐毒據點 情侶分攜伴開房被逮才知互帶綠帽

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

桃園市新屋區1間摩鐵疑似與詐團勾結充當水房並經營毒品分裝，淡水警獲報展開蒐證前天前往攻堅，逮捕詐團主嫌葉男及摩鐵劉姓主任等16人，其中一對情侶分別攜伴開房吸毒，被查獲才驚覺對方也在場，詢後依詐欺、洗錢、毒品及槍砲罪嫌送辦。

據了解，淡水警方日前追查詐團車手行蹤，發現桃園市新屋區某汽車旅館疑似與詐騙集團勾結充當資金轉運水房。淡水警經蒐證發現，該汽車旅館40歲劉姓主任為竹聯幫份子，除提供房間給詐騙集團使用外，還涉嫌與女員工及詐團成員在旅館內製作及分裝毒品，並在桃園地區販售。

淡水警方立即報請桃園地檢察署檢察官指揮偵辦，前天（20日）上午7時許集結優勢警力會同桃園市楊梅分局前往汽車旅館突襲搜索，當場逮捕主嫌20歲的葉姓男子及另外5名詐團成員。隨後還在其中一間房內查獲大量毒品、毒品製造及分裝設備、笑氣鋼瓶、改造手槍及子彈，並當場逮捕涉嫌販毒的汽車旅館40歲劉姓主任、21歲陳姓女員工等6人及4名持有毒品的男子。

當警方準備將一干嫌犯帶回警局時，其中1名找傳播妹來開房吸毒的男子，才驚見自己女朋友也跟其他男子來開房吸毒，離譜劇情也讓警方傻眼。全案詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品及槍砲罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣大批毒品及笑氣。記者黃子騰／翻攝
警方查扣大批毒品及笑氣。記者黃子騰／翻攝
警方將嫌犯帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將嫌犯帶回警局。記者黃子騰／翻攝
嫌犯將毒菸草放在烘乾機製毒。記者黃子騰／翻攝
嫌犯將毒菸草放在烘乾機製毒。記者黃子騰／翻攝
警方衝進汽車旅館內查緝，逮捕正與男客開毒趴的傳播妹。記者黃子騰／翻攝
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桃園地檢署 毒品 淡水

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