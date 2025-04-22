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這簡訊一堆人收到 內行人揭「新型詐騙套路」：讓你慢慢掉入陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友分享，近期收到一封簡訊，對方稱「已經到桃園機場，但沒看到來接我的人」，上網詢問後，發現一票人都有收過這種簡訊。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期收到一封簡訊，對方稱「已經到桃園機場，但沒看到來接我的人」，上網詢問後，發現一票人都有收過這種簡訊。示意圖／Ingimage

詐騙手法推陳出新，一不注意就可能落入陷阱。一名網友分享，近期收到一封簡訊，對方稱「已經到桃園機場，但沒看到來接我的人」，上網詢問後，發現一票人都有收過這種簡訊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一張訊息截圖，內容為「你好！我已經到桃園國際機場落地了，但是沒有看到來接我的人」，起初他以為是對方傳錯訊息，沒想到過了4小時後，對方又回覆「請給我一個合理的解釋，現在也沒有回信息，這就是你的態度嗎？」，讓他相當傻眼，好奇發問「這是什麼新型態的詐騙嗎？」

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「我也有收過」、「我今天也有收到欸」、「我也有收到過，只是台詞不一樣」、「你跟我遇到的可能是同一組人馬，比較沒禮貌」、「很想知道接下來詐騙集團的套路是如何運作下去？」、「這跟臉書收到『加入社團不可以打廣告，你同意嗎？』是一樣概念嗎？看不懂要幹嘛」。

此外，也有不少內行網友透露詐騙手法，回應「只要回應他，他會跟你說別人給錯電話了，接著就會說這也是緣分啊之類的，開始套你的個資」、「接下來就是裝熟魔人，開始套交情、洗投資」。

個資 廣告 桃園機場 詐騙集團

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