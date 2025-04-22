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台南深夜轎車自撞路樹90度側翻 駕駛與乘客竟都喝酒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

又是酒駕上路釀禍！台南一名施姓女子昨晚11點多駕駛BMW轎車載著一名男姓友人，行經下營南68線道時，車輛不慎自撞路樹後90度側翻在育苗場農田內，車輪四腳朝天，造成2人受困，警消獲報到場救援，所幸2人僅輕傷，但警方調查時發現，施女酒測超標，將依法送辦。

台南市消防局昨晚11點多接獲報案，下營區南68線道發生一起車禍，車內有一男一女受困，派遣下營、麻豆、新營消防分隊前往救援，警消到場發現車輛整台側翻在育苗田內，趕緊協助救援，2人脫困後因輕傷送往柳營奇美醫院救治，所幸並無大礙。

警方初步調查，49歲施姓女子昨晚駕車載50多歲的男性友人外出，行經南68線道時卻不慎發生自撞車禍，經酒測檢驗，不僅駕駛施女有酒測值，該名男性乘客也有飲酒，後續除將施女依公共危險罪送辦外，同車乘客也將採取「連坐罰」處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南下營南68線道昨晚11點多發生一起自撞車禍，一輛BMW轎車疑自撞路樹後90度側翻在育苗場農田內，造成車內2人受困，消防人員獲報到場協助脫困，幸好車內2人僅輕傷。圖／民眾提供
台南下營南68線道昨晚11點多發生一起自撞車禍，一輛BMW轎車疑自撞路樹後90度側翻在育苗場農田內，造成車內2人受困，消防人員獲報到場協助脫困，幸好車內2人僅輕傷。圖／民眾提供
台南下營南68線道昨晚11點多發生一起自撞車禍，一輛BMW轎車疑自撞路樹後90度側翻在育苗場農田內，造成車內2人受困，消防人員獲報到場協助脫困，幸好車內2人僅輕傷。圖／民眾提供
台南下營南68線道昨晚11點多發生一起自撞車禍，一輛BMW轎車疑自撞路樹後90度側翻在育苗場農田內，造成車內2人受困，消防人員獲報到場協助脫困，幸好車內2人僅輕傷。圖／民眾提供

自撞 酒測

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