偷刮刮樂爽刮...中1萬多存戶頭成鐵證 新營警逮37歲竊賊

台南新營一間彩券行20日中午遭竊賊光顧，小偷趁店員打盹沒注意時，偷走價值約3萬元的刮刮樂彩券。彩券行老闆發現後趕緊報案，新營警方調閱相關監視器畫面以車追人，今逮獲涉案的37歲張姓男子，張男坦承偷走刮刮樂，全部刮中1萬多元還存入戶頭，成為偷竊鐵證。

警方調查，該間彩券行位於新營某宮廟後方，老闆前天中午剛好外出買午餐，託友人幫忙顧店時，友人疑因在打盹沒注意，37歲張姓男子趁機入內抽走桌上1本價值約3萬的「鈔票滿天飛」刮刮樂，隨即騎車逃逸，前後約1分鐘左右。

事後，彩券行老闆返回店內卻發現桌上原擺放的一本多張單價200元的刮刮樂不見，詢問幫忙顧店的友人也一問三不知，趕緊調閱店內監視器畫面，竟發現店內遭小偷光顧，趕緊向警方報案；新營警方今早查獲張男，訊後依竊盜、詐欺等罪嫌送辦。