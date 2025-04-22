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影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

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影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
韓姓女子從台南開車帶7歲兒子來樋口飯糰店買飯糰，不料到場時飯糰已經賣完，樋口先生發現小男孩露出失望表情，請他吃腰果之外還私下送他1個飯糰。記者王勇超／攝影
韓姓女子從台南開車帶7歲兒子來樋口飯糰店買飯糰，不料到場時飯糰已經賣完，樋口先生發現小男孩露出失望表情，請他吃腰果之外還私下送他1個飯糰。記者王勇超／攝影

高雄青海路的樋口飯糰店今天7時許開門，再度出現排隊人龍，店家雖限定每人只能購買5顆飯糰，仍在早上10點多就完售。1名女子看到新聞報導，特地遠從台南開車載7歲兒子來買飯糰，以表達對店家的支持。女子說，台灣人很熱情，樋口老闆夫婦「遇到這樣的事情」，讓人想替店家抱不平。

今天上午樋口飯糰店的排隊人龍從店門口一路延伸到附近的停車場，同時間有將近100人在排隊等候，老闆樋口先生、老闆娘張美娟及店內多名員工，努力加速製作飯糰，為了盡量讓更多人能買到飯糰，限定每人限購5顆飯糰，並僅提供鮭魚、海苔口味，但仍有人排隊等候將近1小時才買到飯糰。

今天上午10時許，老闆娘張美娟出面宣布「飯糰已經賣完」。從高雄楠梓區來排隊的姚姓男子說，他在上午10時5分許抵達，排隊時有店員拿了一張寫有「購買者最後一名 LAST ONE」的紙片給他，他才知道自己幸運排到最後一個，「等一下要去買彩券」。

由於持續有人來詢問能否買飯糰，老闆樋口先生在店門口舉起手寫板，對上門或停車詢問的顧客致歉。許多買不到飯糰的人對樋口先生說「加油」，高雄前鎮的陳姓男子還特地帶來東日本震災日華親善友好慰靈訪問團的布條，來與樋口先生合照，陳男說，要來表達「台日友好」。

台南韓姓女子看到新聞後，今天特地開車帶7歲兒子來樋口飯糰店買飯糰。韓女說，台灣人很熱情，樋口老闆夫婦「遇到這樣的事情」，讓人想替店家抱不平，小孩聽到也說要來幫忙。韓女到場時飯糰已經賣完，樋口先生特地請韓女的兒子吃腰果，還私下送他1個飯糰。

陳姓男子（左一）特地帶來東日本震災日華親善友好慰靈訪問團的布條，來與樋口先生合照，以表達台日友好。記者王勇超／攝影
陳姓男子（左一）特地帶來東日本震災日華親善友好慰靈訪問團的布條，來與樋口先生合照，以表達台日友好。記者王勇超／攝影
樋口飯糰店今天的飯糰在上午10時許就完售，高雄楠梓區來排隊的姚姓男子幸運排到最後一位購買者。記者王勇超／攝影
樋口飯糰店今天的飯糰在上午10時許就完售，高雄楠梓區來排隊的姚姓男子幸運排到最後一位購買者。記者王勇超／攝影
韓姓女子從台南開車帶7歲兒子來樋口飯糰店買飯糰。記者王勇超／攝影
韓姓女子從台南開車帶7歲兒子來樋口飯糰店買飯糰。記者王勇超／攝影

老闆娘 飯糰

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