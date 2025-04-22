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影／「電燈閃不停」救了全家人 宜蘭屋主半夜查看驚見火災喊快逃
宜蘭羅東鎮民族路一棟5樓建築昨天深夜傳出火警，烈焰濃煙竄燒猛烈，鄰居嚇到驚聲尖叫，所幸無人傷亡。屋主說，他睡到半夜發現電燈閃不停，起床查看赫見神明廳冒出濃煙火苗，連忙叫醒家人從水管攀爬逃生，消防局研判可能是神明廳附近的行動電源走火燃燒。
這場火勢燒得非常快，烈焰從陽台冒出，濃濃黑煙直竄天際，附近鄰居全被驚醒，緊急呼叫滅火、快救人，當下睡在3樓的藍姓屋主發現電燈閃個不停，後來又斷電，半夜打開房門查看，驚見2樓神明廳的濃煙及火苗已經燒上來，他趕緊帶著太太和孩子從對面鄰居家的排水管逃生，火勢於11時44分撲滅。
縣消防局從焦黑的起火點初步研判，2樓神明廳附近排放著書桌，疑似書桌上放的行動電源走火燃燒，造成2樓的裝潢跟家具燒毀、3樓冒濃煙，幸好沒有燒到左右鄰居，詳細起火原因由火調科調查釐清中。
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