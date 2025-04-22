新竹社區驚傳毒殺浪貓 結紮仍難逃毒手...居民譴責

新竹市牛埔北路某社區驚傳浪貓遭毒殺，一隻由居民長期照顧，並已結紮的黑白貓，昨天被發現中毒死亡，由於該社區並非首次傳出類似案件，居民質疑有人刻意下毒。新竹市動保所表示，若毒貓事件屬實，最高可處2年有期徒刑、併科200萬元罰金。

有網友在「新竹爆料公社」指出，他住牛埔北路某社區，昨天早上發現浪貓奄奄一息，送醫院發現中毒，並強調先強也有浪貓疑遭毒殺，發現時已身亡。該網友也痛批毒貓的行徑「到底有沒有良心？憑什麼你可以餵毒殺他們？他們有危害到你嗎？」「人在做天在看，請不要再毒害貓咪了」。

新竹市動物保護及防疫所表示，雖未接獲民眾正式通報，過去亦無同類中毒事件通報紀錄，不過獲悉消息後，動保所已主動透過臉書留言聯繫通報人，提醒通報人相關事證及貓咪大體請務必保留；目前已與通報人取得連繫，經初步了解，民眾未發現毒物及現場未設置監視器，後續將繼續深入積極查辦。

新竹市動保所強調，如毒貓事件查證屬實，依動物保護法最高可處2年有期徒刑，併科200萬元罰金，同時也呼籲民眾，依據動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。同時也希望民眾都能尊重生命保護動物，一同營造動物友善環境。

對於這起疑似毒貓事件，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎表示，這隻遭毒殺的貓咪性情溫和、親人，並已完成絕育，耳朵有明顯剪耳標記，平日由志工與居民共同照料，並未造成擾民情況，卻仍遭不明人士以毒餌奪命，令人痛心與憤怒。

邵柏虎強調，誘捕、絕育、原地放養（TNR）是國際間公認有效且文明的流浪動物管理方式，若社區支持人道政策，應以包容與尊重對待街頭生命，而非選擇暴力終結，毒殺動物不僅殘忍，也已犯罪，協會嚴正譴責此等泯滅人性的行徑。