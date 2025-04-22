快訊

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

影／逆向無煞車撞28人康橋環島單車隊 賈永婕兒子的好友在裡面

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，在彰化縣埤頭鄉發生車禍，確認7名學生3人大腿骨折，其餘挫擦傷，暫無生命危險，台北101董事長賈永婕的兒子也參加這次單車環島，不在受傷車隊中，是他的好朋友車隊發生交通事故，幸無受傷。

康橋國際學校高二生單車成年禮畢業旅行，逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點48分行經埤頭鄉彰水路三段，其中28名學生的車隊被一輛轎車逆向迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，彰化縣消防局據報出動6輛救護車到場，把7名受傷較嚴重和轎車駕駛人分送二林基督教醫院、衛福部彰化醫院、北斗卓醫院急救，轎車駕駛人被送雲林基督教醫院。

送往衛福部彰化醫院表示，16歲的顏姓及陳姓男學生到院時滿臉是血。急診室主任黃鎧翊表示，他們的頭、臉撕裂傷，四肢多處擦挫傷，陳生左大腿骨折。北斗卓醫院表示，到院的兩名女學生、一名男學生，均為膝蓋與肩膀處的擦傷，目前均在急診留觀。

警方初步了解，發生交通事故的車隊有28名學生、兩名師長由1名單車公司助領騎，行經彰水路三段，被逆向行駛轎車迎面撞上，轎車擋風玻璃碎裂。男性駕駛人稱今天疲勞，不知為何逆向行駛撞自行車。警方實施酒測駕駛人酒測值0，車禍發生原因正由警方調查中。

根據目擊者指出，轎車逆向行駛約100公尺，似乎沒煞車，直接撞上車隊，像打保齡球，學生和單車紛紛倒地。顏姓學生告訴醫護，車子迎面開過來，大家來不及反應就被撞。

外傳賈永婕的兒子也在車隊中，警方調查，她的兒子參加成年禮環島車隊，並不在這個車隊，是她兒子的好友在這個車隊但幸未受傷。

康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供
康橋國際學校高二單車環島成年禮，其中一個車隊在彰化縣彰水路三段被轎車迎面撞上。圖／民眾提供

單車 環島

延伸閱讀

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

康橋國際學校「單車環島成年禮」嚴重車禍！賈永婕兒也在車隊中

汪潔民稱「戲子董事長」賈永婕強硬反擊　好友郁方也發聲了

賈永婕首曝接任101董座內幕！找她來的高層說了這句話

相關新聞

影／逆向無煞車撞28人康橋環島單車隊 賈永婕兒子的好友在裡面

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊，在彰化縣埤頭鄉發生車禍，確認7名學生3人大腿骨折，其餘挫擦傷，暫無生命危險，台北10...

影／康橋國際學校單車環島被撞 1重傷學生送醫...昏迷指數3有生命危險

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上，包括7個學生及肇事駕駛共8人受傷，其中一名學生左...

影／「電燈閃不停」救了全家人 宜蘭屋主半夜查看驚見火災喊快逃

宜蘭羅東鎮民族路一棟5樓建築昨天深夜傳出火警，烈焰濃煙竄燒猛烈，鄰居嚇到驚聲尖叫，所幸無人傷亡。屋主說，他睡到半夜發現電...

康橋學生單車成年禮彰化車禍7人傷 賈永婕兒子在內？校方回應了

台北康橋國際學校舉辦10年級單車環島成年禮，約300名師生，全程總共12天，今天是第9天，學生車隊上午行經彰化縣埤頭鄉彰...

繼台大醫院工地..士林鷹架又掉 北市清查900工地加強勞檢

台大醫院院區工地鷹架昨天上午倒塌，一名印尼移工被壓在3樓鷹架下，今晨找到時已明顯死亡；今天上午，北市士林區一處建案又有鷹...

偷刮刮樂爽刮...中1萬多存戶頭成鐵證 新營警逮37歲竊賊

台南新營一間彩券行20日中午遭竊賊光顧，小偷趁店員打盹沒注意時，偷走價值約3萬元的刮刮樂彩券。彩券行老闆發現後趕緊報案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。