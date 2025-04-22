康橋學生單車成年禮彰化車禍7人傷 賈永婕兒子在內？校方回應了

台北康橋國際學校舉辦10年級單車環島成年禮，約300名師生，全程總共12天，今天是第9天，學生車隊上午行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭一輛逆向行駛的自小客車迎面撞上，造成7名學生受傷。由於傳101董事長賈永婕兒子也參加此行程，對於是否在內，及受傷者情況，校方對外僅回覆說暫無生命危險，不願多做說明。

康橋國際學校舉辦10年級單車環島成年禮今天行程從斗六到台中，卻發生不幸車禍，校方說明，受傷的學生其中1人手部開放性骨折，緊急送往彰化基督教醫院救治；其餘6人多為頭部、四肢擦挫傷，目前暫無生命危險。不過，據瞭解，有一名學生頭部受創嚴重，昏迷指數3，有生命危險。

顏姓男學生表示，事發時對向車輛速度偏快，等看到時已反應不及。目擊者指出，該車疑似在彰水路上逆向行駛約百公尺，才會迎面撞上學生。肇事駕駛表示，當時感到身體疲勞，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

校方表示，事故發生於上午10時48分左右，當下立即啟動緊急應變小組並完成校安通報。校長也在第一時間趕赴醫院探視傷者，受傷學生已全數送醫，其餘學生則由教師與行政人員進行安撫與輔導。