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新店男子非法經營高砂犬養殖場 動保處重罰116萬8千元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市新店區有民眾非法經營高砂犬繁殖場，動保處接獲民眾檢舉，4月17日前往稽查，查獲68隻犬，不但沒打狂犬病疫苗，也沒植入晶片及絕育，甚至有犬隻死亡，動保處依照動保法重罰116萬8千元。

民眾檢舉內容提供網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，該業者長期在線上販售犬隻，價格從每隻幼犬販售6萬元至未絕育成犬販售5萬元不等，甚至有販售3隻犬總價高達23萬元的對話紀錄，該業者未揭示合法授權字號，疑似無照營業，因此遭民眾檢舉。

動保處17日當天會同警方及台灣懷生相信動物協會前往現場稽查，共有43隻母犬、25隻公犬，全數犬隻皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護，另於現場溪流發現5袋腐爛的犬隻屍體。

經查，犬隻名義登記於鄭陳姓婦人名下，實際照顧者為其子鄭姓男子。鄭男辯稱，犬隻為比賽需求而繁殖，並聲稱已申請免絕育許可，但實際上現場僅有1隻犬隻獲准免絕育，亦未提出任何繁殖計畫。現場查獲5隻離乳幼犬、1隻離乳母犬、1隻懷孕母犬與1隻正在配種的母犬，明顯涉及非法繁殖行為。

此外，鄭男2至3年未帶犬隻就醫，現場發現多起動物疏於照顧的情況，1隻狗有生病情形未就醫，並於稽查後4天死亡，協會於絕育手術時，發現1隻公犬因未依規定佩戴適當項圈，導致鐵鍊卡入脖頸肉中須清創治療；1隻犬隻罹患嚴重肺炎、1隻母犬有卵巢病變；另現場發現5袋老病死屍體，以上皆為飼主未提供友善生活環境及必要醫療照護，致動物受傷或病死的明確證據。

動保處指出，依照動保法規定，業者非法經營特定寵物業，故意使動物受傷、過失死亡，犬隻沒有寵物登記，沒打狂犬病疫苗，共計開罰116萬8千元，並責令飼主立即將病犬送醫。

動保處提醒，未經許可經營犬隻繁殖、買賣屬違法行為，最高可處300萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。如發現疑似非法繁殖、動物虐待或不當飼養情事，請立即撥打24小時檢舉專線(02) 2959-6353，動保處將立即派員查處。同時，飼主對於受傷或罹病之動物，應給與必要醫療，死亡犬隻屍體切勿「放水流」，應給予妥善處理及安葬。

動保處人員現場為犬隻植入晶片。圖／新北市動保處提供
動保處人員現場為犬隻植入晶片。圖／新北市動保處提供
協會協助撤離現場查獲的離乳幼犬。圖／新北市動保處提供
協會協助撤離現場查獲的離乳幼犬。圖／新北市動保處提供
犬隻不當飼養導致鐵鍊卡入脖頸肉。圖／新北市動保處提供
犬隻不當飼養導致鐵鍊卡入脖頸肉。圖／新北市動保處提供
協會協助未絕育母犬以運輸籠運下山絕育。圖／新北市動保處提供
協會協助未絕育母犬以運輸籠運下山絕育。圖／新北市動保處提供
協會協助動保處搬運狗屍體。圖／新北市動保處提供
協會協助動保處搬運狗屍體。圖／新北市動保處提供

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