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繼台大醫院工地..士林鷹架又掉 北市清查900工地加強勞檢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台大醫院院區工地鷹架昨天上午倒塌，一名印尼移工被壓在3樓鷹架下，今晨找到時已明顯死亡；今天上午，北市士林區一處建案又有鷹架掉落。勞檢處今表示，清查北市目前有近900處工地，將加強勞檢。至於台大大包加小包有21處工地，會在一周內專案勞檢。

北市勞動局今天上午赴議會民政委員會工作報告，議員顏若芳、李建昌關心昨天發生在台大醫院院區的鷹架倒塌事件，還有今天在承德路、福港街口一處新建案鷹架掉落，波及一輛路過車輛，造成前擋風玻璃損壞，幸無人受傷，議員要求職安螺絲釘應該要栓緊，應列為職安重中之重。

勞動局長王秋冬表示，台大醫院院區工地的鷹架倒塌意外，是在今天凌晨2點找到這名印尼移工，是由大包雇用的移工。勞動局後續會來研議加強職安，降低職災案件發生。

勞檢處長何洪丞表示，目前勞檢處已經清查，台北市目前有800至900件在建工地，至於台大醫院的工程，大包與小包合起來有21件在建工地，除昨天台大醫院停工，也會針對台大醫院的在建工地，一周內全面勞檢。確保鷹架作業的安全。

何表示，對於全台北市的工地勞檢，會安排一般營造業、及具危險性機械設備等，都會專案勞檢，一年勞檢場次約有1萬7千件，會提高營造工地的勞檢，工地看到勞檢員的比例，也就會加強勞檢。

至於昨天發生鷹架倒塌的台大院區工地，勞檢員已經走過6次，這處工地的施工時間從民國110至115年，這幾年已經去了6次。

台大醫院院區東址昨天一處工程鷹架突倒塌，意外發生後，一名移工失聯。今天凌晨承商連夜進行鷹架移除作業。在凌晨2時許，該名失聯移工被發現壓在3樓施工架中，屍僵明顯死亡。圖／北市府提供
台大醫院院區東址昨天一處工程鷹架突倒塌，意外發生後，一名移工失聯。今天凌晨承商連夜進行鷹架移除作業。在凌晨2時許，該名失聯移工被發現壓在3樓施工架中，屍僵明顯死亡。圖／北市府提供

勞檢 北市 台大醫院

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