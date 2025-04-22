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康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

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康橋國際學校成年禮單車環島彰化出車禍 7生送醫救治

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生分受輕重傷，其中7人送醫，已到院的5名學生的頭和四肢目前分受擦挫傷，暫無生命危險。

康橋國際學校高中部成年禮畢業旅行，約30名學生騎單車逆時鐘環島北上，預定今天通過彰化縣到達台中市過夜，上午10點38分行經埤頭鄉彰水路三段，被一輛轎車逆向迎面撞上，10多名學生連人帶車倒成一團，逆向行駛撞學生車隊的轎車擋風玻璃窗碎裂，駕駛人掛彩，都被埤頭消防分隊等消防救護車趕到送醫急救。

送往衛福部彰化醫院表示，16歲的顏姓及陳姓男學生到院時，2人滿臉是血。急診室主任黃鎧翊表示，他們的頭、臉撕裂傷，四肢多處擦挫傷，還在做檢查。北斗卓醫院表示，到院的兩女一男學生，年齡均為擦傷，傷處為膝蓋與肩膀處，目前均在急診留觀。

康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生受傷送醫。圖／消防分隊提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供
康橋國際學校學生成年禮騎自行車經過彰化縣，被送向行駛轎車撞上，學生被送到彰化醫院救治。圖／彰化醫院提供

康橋國際學校 逆向

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