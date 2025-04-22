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新北女無照開賓士撞15機車 只因轉頭罵小孩這下賠慘了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市26歲廖女昨天傍晚開車載4歲兒行經蘆洲區中正路，途中因轉頭罵兒子導致方向盤偏移，車輛失控擦撞路邊停車格15輛機車，所幸並無人員傷亡。警方發現廖女竟無照駕駛，將面臨6千元以上2萬4千元以下無照駕駛罰單，還將賠償機車車損。

據了解，肇事的26歲廖姓女子名下有1輛白色賓士轎車，但廖女卻未曾考過駕照，平時無照上路。昨天晚間6時許廖女開賓士車要載4歲兒子返家，行經蘆洲區中正路時失控撞擊路邊停車格機車，被撞的機車如骨牌般倒地，共釀成15輛機車毀損，所幸並未造成人員傷亡。

警方到場後對廖女進行酒測發現她並未喝酒，廖女坦承因轉頭罵小孩分神才會肇事，警方發現廖女無照駕駛立即對她開出罰單，依法可罰6000元以上24000元以下罰款。警方後續也將通知機車遭波及車主至派出所製作筆錄，廖女還將面臨15名機車車主索賠。

廖女駕駛這輛賓士車失控撞路邊機車。記者黃子騰／翻攝
廖女駕駛這輛賓士車失控撞路邊機車。記者黃子騰／翻攝
路邊停車格15輛機車慘遭波及。記者黃子騰／翻攝
路邊停車格15輛機車慘遭波及。記者黃子騰／翻攝
停在停車格的機車如骨牌般被撞倒毀損。記者黃子騰／翻攝
停在停車格的機車如骨牌般被撞倒毀損。記者黃子騰／翻攝

失控 無照駕駛

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