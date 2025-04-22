聽新聞
0:00 / 0:00
新北女無照開賓士撞15機車 只因轉頭罵小孩這下賠慘了
新北市26歲廖女昨天傍晚開車載4歲兒行經蘆洲區中正路，途中因轉頭罵兒子導致方向盤偏移，車輛失控擦撞路邊停車格15輛機車，所幸並無人員傷亡。警方發現廖女竟無照駕駛，將面臨6千元以上2萬4千元以下無照駕駛罰單，還將賠償機車車損。
據了解，肇事的26歲廖姓女子名下有1輛白色賓士轎車，但廖女卻未曾考過駕照，平時無照上路。昨天晚間6時許廖女開賓士車要載4歲兒子返家，行經蘆洲區中正路時失控撞擊路邊停車格機車，被撞的機車如骨牌般倒地，共釀成15輛機車毀損，所幸並未造成人員傷亡。
警方到場後對廖女進行酒測發現她並未喝酒，廖女坦承因轉頭罵小孩分神才會肇事，警方發現廖女無照駕駛立即對她開出罰單，依法可罰6000元以上24000元以下罰款。警方後續也將通知機車遭波及車主至派出所製作筆錄，廖女還將面臨15名機車車主索賠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言