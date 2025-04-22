新北女無照開賓士撞15機車 只因轉頭罵小孩這下賠慘了

新北市26歲廖女昨天傍晚開車載4歲兒行經蘆洲區中正路，途中因轉頭罵兒子導致方向盤偏移，車輛失控擦撞路邊停車格15輛機車，所幸並無人員傷亡。警方發現廖女竟無照駕駛，將面臨6千元以上2萬4千元以下無照駕駛罰單，還將賠償機車車損。

據了解，肇事的26歲廖姓女子名下有1輛白色賓士轎車，但廖女卻未曾考過駕照，平時無照上路。昨天晚間6時許廖女開賓士車要載4歲兒子返家，行經蘆洲區中正路時失控撞擊路邊停車格機車，被撞的機車如骨牌般倒地，共釀成15輛機車毀損，所幸並未造成人員傷亡。