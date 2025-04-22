新莊社區大樓突傳巨響 男子高處墜落重摔地面慘死

新北市新莊區今天驚傳墜樓死亡案。新莊警方上午10時許獲報民安東路有民眾墜落地面，警方及救護人員趕抵，發現38歲陳男不明原因從4樓住處墜落，當場已無呼吸心跳，經緊急送醫急救後仍宣告不治。警方初判並無外力介入，確切死因仍待釐清。

新莊區民安東路1處社區大樓，今天上午10時許有住戶聽聞巨響，出來查看後赫然發現1名男子疑似墜樓倒臥在中庭。警方及救護人員到場發現墜樓的38歲陳男已無呼吸心跳，經送往亞東醫院急救後仍因傷重宣告不治。

據了解，墜樓死亡的陳男疑似從住處4樓房間陽台墜落，警方初步勘驗並無外力介入跡象，陳男墜樓原因仍待檢察官相驗釐清。