快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

薛楷莉再爆「削凱子」找幫派喬糾紛詐騙前男友420萬遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前知名新聞主播薛楷莉因「削凱子」事件離開主播台，赴美擔任護理師，不料再度被控削凱子，邱姓前男友提告薛以找幫派人士幫忙處理債務，還找員警護鈔至電視台，詐騙新台幣420萬元，台北地檢署今偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。

2002年任職TVBS主播的薛楷莉，被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，遭認為被敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，後轉職為加護病房護理師。

薛楷莉的邱姓前男友2021年9月2022年2月間，和他人發生財務糾紛，薛楷莉得知此消息，涉嫌對邱佯稱，電視台的賴姓主管有認識幫派人士，可透過賴請求幫派人士處理財務糾紛，但須支付420萬元處理費及介紹費。

檢方起訴，邱男2022年2月25日從銀行領了420萬元現金帶回北市大安區住處交給薛楷莉，並和薛一同拿著這筆前回到銀行，由「員警護送」薛楷莉到電視台，薛楷莉涉以此佯裝已將420萬元交付給賴，但事後薛藉故拖延，邱男見糾紛遲遲未處理，打電話詢問賴，賴回答「並無此事」邱才才驚覺遭騙報案。

薛楷莉否認犯行，稱是幫忙邱男拿東西到電視台，不知道內容物，後來等不到人就帶物品回家還給邱男。檢方認定，薛楷莉涉犯刑法詐欺取財罪，犯罪所得420萬元，依法起訴，建請法院宣告沒收。

薛楷莉在美國當護理師。(摘自臉書)
薛楷莉在美國當護理師。(摘自臉書)

主播 幫派 財務

延伸閱讀

術後自拔管線遭阻…扳護理師大拇指喝斥「不要靠近」 癌男被判3月

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

海地上千人抗議幫派肆虐 帶刀槍上街爆衝突10多人開槍轟警

幫派糾紛引發平鎮槍擊案 桃警「雷霆除暴」再逮改造槍

相關新聞

薛楷莉再爆「削凱子」找幫派喬糾紛詐騙前男友420萬遭起訴

前知名新聞主播薛楷莉因「削凱子」事件離開主播台，赴美擔任護理師，不料再度被控削凱子，邱姓前男友提告薛以找幫派人士幫忙處理...

康橋國際學校成年禮單車環島彰化出車禍 7生送醫救治

康橋國際學校單車環島成年禮騎到彰化縣埤頭鄉，被一輛逆向行駛轎車迎面撞上，10多名學生分受輕重傷，其中7人送醫，已到院的5...

影／北部畢業環島車隊到彰化 逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

台北康橋國際學校國中部畢業環島旅行，今上午行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段，被一輛逆向行駛車輛撞上，合計10多名學生分受輕重傷...

新北女無照開賓士撞15機車 只因轉頭罵小孩這下賠慘了

新北市26歲廖女昨天傍晚開車載4歲兒行經蘆洲區中正路，途中因轉頭罵兒子導致方向盤偏移，車輛失控擦撞路邊停車格15輛機車，...

影／北市再傳鷹架事故 碎石掉落砸中行進間汽車

台北市士林區承德路四段一處建築工地今早9時許出現鷹架傾斜、碎石掉落情況，碎石砸中行進間汽車，幸未釀傷亡，警方目前到場管制...

新莊社區大樓突傳巨響 男子高處墜落重摔地面慘死

新北市新莊區今天驚傳墜樓死亡案。新莊警方上午10時許獲報民安東路有民眾墜落地面，警方及救護人員趕抵，發現38歲陳男不明原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。