下班心情差…男公園找遊民發洩 菸蒂燒棉被釀火警慘了

桃園市中壢區一名范姓男子因下班後心情不好，竟到公園想找遊民發洩，將自己抽到一半的菸蒂放置在遊民的棉被上，引發火勢並延燒棉被、公園溜滑梯及地墊等；范男犯案後發現火勢過大，請求附近店家滅火，所幸無人受傷，桃園地檢署依涉犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪嫌起訴范男。

檢方調查，21歲范男前年10月12日晚上11時55分許，在桃園市中壢區華勛街仁祥公園內抽菸，隨後將菸蒂點燃公園內遊民擺放的棉被等物品，放任火勢延燒後就逕自離開現場，結果火苗不斷延燒，導致一旁的溜滑梯金屬表面、地墊都著火，嚴重燒損、碳化、燒失及變色；直到范男驚覺火勢過大，請求附近店家協助撲滅火勢，才未釀成更大災害。

案經警方調閱監視器畫面發現是范男所為，范男則向警方表示自己是店員，當天下班後心情不好所以想到公園找遊民發洩，當時他進公園前就已經點菸並邊走邊抽，看到遊民在溜滑梯下睡覺，便隨手把菸蒂放在遊民的棉被上走開，隨即起火燃燒。

范男因涉公共危險案件，檢方核其所為涉犯刑法第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪嫌，依法提起公訴；中壢區公所則表示仁祥公園建物損失金額有待估計。

中壢警分局提醒，公共場所並非發洩情緒的場所，任意放火不僅會危及他人生命財產安全，更涉及刑法重大罪行。范男於公園內縱火，導致設施熔損、碳化，對公共安全造成嚴重威脅，呼籲民眾切勿心存僥倖，任何涉及放火、破壞公物等行為，警方將積極蒐證依法究辦，絕不寬貸。