承包商為「翔聯企業」 台大醫院對鷹架倒塌將採5措施
台大醫院外牆正進行整修工程，昨天上午發生鷹架倒塌事件，承包商今天凌晨在鷹架堆中發現一名印尼籍49歲移工明顯死亡。院方今天發布聲明，除對家屬表達歉意，也指出，施工工程由翔聯企業股份有限公司承攬，並委託何仁群建築師事務所擔任設計及監造工作，院方將全面釐清責任，要求相關單位負起賠償之責。
聲明指出，院方對院區內外牆施工鷹架部分倒塌意外事件深表遺憾，對受害者與家屬表達關懷及歉意，院方已於第一時間啟動應變機制，全力配合勞檢、檢警單位調查，釐清事故原因及責任，並要求相關單位負起賠償之責。
院方指出，將以「病人安全第一、民眾安全優先」原則，立即展開5項因應措施，第一提供安全路線，確保民眾出入安全；第二，全力配合勞動檢查與檢警單位調查作業；第三，重新檢視所有工程安全性，儘速安排危險鷹架拆除及善後作業，避免再次發生危害事件。第四將全力協助受害者及家屬，向廠商求償，並提供相關協助；第五將檢討既有施工監督及安全流程，強化預防機制，杜絕類似事件再發生。
對院內員工，院方已啟動關懷與支持機制，提供心理輔導及所需協助。後續將依合約內容，督促承攬商對這次事件負擔工程與監造安全責任，全面檢討改進，院方將以最嚴謹態度面對此事，確保民眾安全不受威脅。
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