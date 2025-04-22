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中華商海教具間一早起火 14輛消防車奔赴校園

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，網路有訊息指起火點疑為學生宿舍，引發關注。消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天一早6時31天接獲報案，火場在中華商海職校校園，出動汐止中隊和汐止、萬里、金山、秀峰分隊，共14車26人趕往現場。

消防員進入校園後，查看火場是學校的教具間，並冒出灰白煙。火勢在7時撲滅，室內有雜物燒毀，燃燒面積約6平方公尺，沒有人員傷亡。

一大清早一輛輛消防車陸續上山進入中華商海職校，引起在地民眾關注。有人在臉書發布火警訊息，指學生宿舍疑似起火，引發關注。有人留言上班經過看到，感謝消防員辛苦。「新北消防發爾麵」小編回應，請民眾不要圍觀以免發生危險或影響救災。也有人澄清起火地點不是宿舍，是「庫房」。

新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

宿舍 消防員

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