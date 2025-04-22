中華商海教具間一早起火 14輛消防車奔赴校園

新北市萬里區中華商業海事職業學校今晨發生火警，網路有訊息指起火點疑為學生宿舍，引發關注。消防局獲報前往灌救，確認起火點是教具並滅火，無人傷亡。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天一早6時31天接獲報案，火場在中華商海職校校園，出動汐止中隊和汐止、萬里、金山、秀峰分隊，共14車26人趕往現場。

消防員進入校園後，查看火場是學校的教具間，並冒出灰白煙。火勢在7時撲滅，室內有雜物燒毀，燃燒面積約6平方公尺，沒有人員傷亡。