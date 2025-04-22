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鷹架倒塌釀死 台大醫院：配合調查、無復工時間表

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台大醫院外牆整修工程，昨天上午8時許，東址院區外牆整排鷹架倒塌，今天凌晨在鷹架中發現一名49歲移工明顯死亡。院方指出，包商第一時間回覆無人傷亡，後續清點人口才發現一名移工失聯，院方將配合調查，並要求廠商檢視全院相關工程鷹架穩固程度，目前並無復工時間表。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，昨日上午鷹架倒塌事件後，工程承包商第一時間回覆並無傷亡，10時許院方要求情點人數，因時間差等疏忽，在回報上稍有延遲。該外牆整修工程委由外部廠商施作，經審視雙方契約，工安意外相關責任應由廠商擔負，院方將督促廠商負起責任，提供死亡移工及家屬喪葬費用等協助措施。

陳彥元說，目前工程處於停工狀態，廠商已被警方約談，後續台北市政府建管處、勞檢處等單位，也將進行稽查，檢警單位如有調查需求，院方也會全力配合，目前並未訂出復工日期。除事發處以外，台大醫院其他建物外牆也有整修使用的鷹架，雖離人行道較遠，院方也已要求廠商檢視，若有任何一點安全疑慮，都要盡快拆除，確保施工人員、就醫民眾及員工安全。

台大醫院東址外牆鷹架倒塌，掉落物砸中一輛行進中轎車，路過民眾無人傷亡，包商連夜拆除崩落的鷹架。今天凌晨約3點，承包商回報，3樓鷹架堆中發現失聯移工，施工人員會同警方、救護人員確認身分，但該名49歲印尼籍移工，屍體僵硬明顯死亡，警方今天報請檢察官相驗，盼進一步釐清死亡原因。

台大醫院外牆施工，昨早鷹架突然倒塌，有車輛經過引擎蓋遭砸中。記者李隆揆／翻攝
台大醫院外牆施工，昨早鷹架突然倒塌，有車輛經過引擎蓋遭砸中。記者李隆揆／翻攝

台大醫院 失聯移工 死亡

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