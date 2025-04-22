鷹架倒塌釀死 台大醫院：配合調查、無復工時間表

台大醫院外牆整修工程，昨天上午8時許，東址院區外牆整排鷹架倒塌，今天凌晨在鷹架中發現一名49歲移工明顯死亡。院方指出，包商第一時間回覆無人傷亡，後續清點人口才發現一名移工失聯，院方將配合調查，並要求廠商檢視全院相關工程鷹架穩固程度，目前並無復工時間表。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，昨日上午鷹架倒塌事件後，工程承包商第一時間回覆並無傷亡，10時許院方要求情點人數，因時間差等疏忽，在回報上稍有延遲。該外牆整修工程委由外部廠商施作，經審視雙方契約，工安意外相關責任應由廠商擔負，院方將督促廠商負起責任，提供死亡移工及家屬喪葬費用等協助措施。

陳彥元說，目前工程處於停工狀態，廠商已被警方約談，後續台北市政府建管處、勞檢處等單位，也將進行稽查，檢警單位如有調查需求，院方也會全力配合，目前並未訂出復工日期。除事發處以外，台大醫院其他建物外牆也有整修使用的鷹架，雖離人行道較遠，院方也已要求廠商檢視，若有任何一點安全疑慮，都要盡快拆除，確保施工人員、就醫民眾及員工安全。