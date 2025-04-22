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豐原警建立「當舖聯絡網」 中年男遇詐騙想典當房產幸好被拒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名中年男子遇假投資詐騙，現金不足想典當房產被當鋪業者拒絕，豐原警方與業者已建立「當舖聯絡網」，昨天邀請當舖業者召開年度防詐茶會，檢、警、當舖業區域聯防共同阻詐，防止民眾受害被騙錢。

詐騙案中，有被害人因存款現金不足，自行或經由詐騙集團轉介到當舖，典當手錶、戒指、金飾，甚至房地產等財物或部動產，再將典當款項交給詐騙集團，詐團轉介後甚至再從中收取轉介費兩頭賺。

豐原警分局邀台中地檢署檢察官戴旻諺，台中市直轄市當舖同業公會、各里監代表及中市轄內各家當舖業者至豐原分局召開「年度防詐茶會」，共同防範詐騙、降低被害。

豐原分局長林大為向當舖業者解說近期高發詐騙方式、管道、手法及防範之道，戴旻諺檢察官針對高發詐騙手法新聞真實案例，及其所偵辦起訴詐騙案件實例分析；當舖公會理事長王火源說明他經營當鋪所遇阻詐案例。

豐原區一名50歲中年男子想增加被動收入而從網路找尋投資管道，遭受到傳統假投資詐騙，陳男見有獲利想再入金獲得更多的報酬，他身上現金不足，想將房屋土地做為不動產大額借款典當，理事長王火源瞭解對方典當原因後，發覺陳男遇詐騙，拒絕接受其典當。

豐原警分局與業者間已建立「當舖聯絡網」，架構「具體通報流程」即時阻詐，當舖業遇有高風險、異常典當民眾，關懷提問時，也通報各分局或各分駐（派出）所瞭解調查；建置「可疑通報」，遇有可疑轉介民眾典當者，涉嫌詐騙案件，登載資料，提供警方清查該名有無涉及參與詐騙情事。

分局長林大為表示，詐騙被害人這間當舖借不到，常到下家當舖典當借款，抱著總會有一家成功的心態，卻因而被害、損失慘重。

台中市豐原警分局昨邀請當舖業者召開年度防詐茶會，檢、警、當舖業區域聯防阻詐騙。圖／警方提供
台中市豐原警分局昨邀請當舖業者召開年度防詐茶會，檢、警、當舖業區域聯防阻詐騙。圖／警方提供
台中市豐原警分局昨邀請當舖業者召開年度防詐茶會，檢、警、當舖業區域聯防阻詐騙。圖／警方提供
台中市豐原警分局昨邀請當舖業者召開年度防詐茶會，檢、警、當舖業區域聯防阻詐騙。圖／警方提供

當鋪 詐騙集團 豐原

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