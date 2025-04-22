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中壢重大車禍！小貨車路口左轉 撞死直行34歲外送員、1騎士輕傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市黃姓小貨車司機昨晚由中壢區普忠路往八德行駛，行經新中北路交叉口前左轉，與對向直行34歲外送員吳姓機車騎士發生嚴重撞擊，吳男被撞彈飛傷重，小貨車連撞停等紅燈及路邊汽機車4輛車受損嚴重，現場一片零亂，吳男緊急送醫不治，1機車騎士輕傷，警方正調查車禍肇責。

中壢警方調查，黃姓小貨車司機（47歲）昨天晚上10時開車行駛中壢普忠路往八德方向，行經新中北路交叉口左轉瞬間，突與對向、直行普忠路的外送員吳姓機騎士發生撞擊，吳男彈飛躺在路中不動、傷勢嚴重，黃男小貨車煞車不及，繼續撞擊停等紅燈的轎車、機車各1輛，但因車速衝力太大，小貨車再撞上停在新中北路邊2輛轎車，共4 輛汽機車受損嚴重及1騎士輕傷，吳姓外送員機車扭曲變形、遺留鞋子等物品，現場零件散落一片零亂。

車禍被停等紅燈民眾目擊直呼「太可怕了」，網友PO文引起熱議，網友說，聽到蹦一大聲超大聲，看到路口車禍，有人在指揮交通、救護車也到了，希望人沒傷太重；一位目擊網友說，看見那輛貨車跟機車車禍，貨車還連撞好幾台機車。也有網友說，兩輛車像鳥一樣撞上，「不要硬闖黃燈」。

中壢警方表示，該起車禍發生，吳姓機車騎士傷勢嚴重，經119救護車緊急送醫急救，昨晚仍宣告不治，黃男未受傷，警方對黃進行酒測值為0，警方進一步調查釐清車禍肇事責任，今天將報請桃園地檢署相驗查明吳男死因。

中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊一死一傷，停等紅燈轎車毀損嚴重。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊一死一傷，停等紅燈轎車毀損嚴重。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊，造成一死一傷，現場零亂。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊，造成一死一傷，現場零亂。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊一死，小貨車撞擊車前毀損。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊一死，小貨車撞擊車前毀損。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊，造成一死一傷，現場零亂。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，小貨車與外送機車騎士撞擊，造成一死一傷，現場零亂。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，外送員機車被撞扭曲變形，遺留外送物件，吳姓外送員慘死。圖／警方提供
中壢普忠路、新中北路口重大車禍，外送員機車被撞扭曲變形，遺留外送物件，吳姓外送員慘死。圖／警方提供

外送員 車禍

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