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影／女闖交通部放鞭炮...警通知到案 她稱不滿車禍太多、號誌太混亂
交通部大樓門口前天下午突然被人燃放鞭炮，巨大聲響引起民眾注意，警方獲報到場找不到人，事後調閱監視畫面，發現陳姓女子涉案，昨天晚上7點多通知到案說明，她供稱「不滿馬路上車禍太多」才燃放鞭炮，警詢後被依社維法藉端滋擾公眾場所裁罰。
警方20日下午3點多獲報，仁愛路一段50號交通部大門有不明女子燃放鞭炮，儘管保全見狀制止，要求離開，但她仍咆哮謾罵，更手持2串鞭炮燃放。
當時大門口外有一輛公務車，所幸僅受財損無人受傷，警方到場，發現2串鞭炮僅被成功燃放1串，另1串完整遺落在地，沒發現涉案人，著手調閱監視器畫面釐清。
追查發現，陳姓女子（40歲）涉有嫌疑，她在場徘徊3分鐘左右，犯後搭乘台北捷運離去，考量她燃炮鞭炮行徑太怪異，警方隨後直接至她住處通知到案說明。
陳女昨天晚上7點多配合到派出所製作筆錄，她供稱這個社會車禍太多、交通號誌太混亂，不滿很久了才燃放鞭炮，儘管員警對她的說法一頭霧水，不解放鞭炮關聯，警詢後仍依違反社維法藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者裁罰，處以3日以下拘留或1.2萬元以下罰鍰。據了解，陳女是陸配身分。
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