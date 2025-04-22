台大醫院鷹架倒塌白天拆到黑夜 49歲移工被壓3樓鷹架已屍僵

台大醫院院區昨天上午發生工安意外，院區東址一處工程鷹架突倒塌，意外發生後，還有一名移工失聯。今天凌晨承包商連夜移除鷹架，在凌晨2時許，該名失聯移工被發現壓在3樓施工架中，屍僵明顯死亡。

北市勞檢處表示，這起台大醫院工地失聯移工一案，承包商採人工方式搬移層層卡住的施工架，連夜進行移除作業。在今天凌晨2時多，承包商通知，該名失聯的49歲印尼籍移工蘇亞曼SUY被發現壓在三樓施工架中，經會同員警與救護人員上樓確認身分，由於已經明顯死亡，後續交由警方處理。

這起工安事故是發生在昨天上午8時左右，台大醫院院區東址一處工程鷹架突然倒塌，波及一輛行經的小客車，造成車輛部分損毀，一度還以為無人員傷亡，不過北市勞檢處接獲目擊者通報，表示尚有1名移工未聯絡到，情況不明。勞檢處第一時間立即聯繫承包商，確認該名移工處於失聯狀態。北北市災害防救辦公室緊急通知消防局和警察局派員趕往現場搜索和安全管制。