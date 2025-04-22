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台中梧棲知名海鮮餐廳清晨起火 濃濃黑煙驚醒周遭居民
台中市梧棲區文化路二段今日清晨發生火警，這家當地知名海鮮餐廳，為地上1層加高鐵皮建築結構，火警一度冒出大量黑煙，消防人員迅速趕往現場進行救災，火勢於6時23分控制，並於6時27分撲滅，無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。
台中市消防局表示，今日上午5時25分接獲報案，立即派遣第四大隊、第五大隊及轄區梧棲分隊等9個單位，共出動22輛消防車及49名消防人員，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官趕往現場救災。
起火點為梧棲區文化路一家知名海鮮餐廳的廚房，建築物為地上1層加高鐵皮結構建物，冒出黑煙，火勢於6時23分控制，6時27分撲滅，無人員傷亡，現場為廚房起火燃燒，燒燬廚具、桌巾及雜物，燃燒面積約40平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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