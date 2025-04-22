登山客摔落邊坡獲救 全團無救護證照挨罰

屏東北大武山19日傳出登山客跌落邊坡，屏縣消防局搜救人員架設繩索將人救上來。記者劉星君／翻攝 1名男子與隊友申請攀爬北大武山，下山時在登山步道1.75公里處跌落60公尺深邊坡，救難人員歷時4小時成功救人，不過縣消防局追查發現，此登山團體沒有團員具備基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，違反屏東縣登山活動管理自治條例，將裁罰處1萬元到5萬元罰鍰。

屏縣消防局統計，2019年至2025年3月，違反屏縣登山活動管理自治條例共開罰27件，違規地點2021年10月11日在大母母山、2023年11月26日霧頭山、今年3月3日霧台倫原山，其餘地點皆為北大武山。

19日上午10點多消防局接獲報案，1名山友在下山途中跌落邊坡，先通知檜谷山莊的莊主先行了解，後續派遣泰武、來義分隊、特搜大隊及第二大隊共11人前往救援。

救援人員在中午12時53分抵達摔落處，立即架設繩索下降接觸患者，13時30分將患者拖拉至步道，所幸男子意識清楚，臉部背部瘀青，身體多處擦傷，消防人員給予頸圈固定及包紮止血，以攙扶方式協助男子下至新登山口，救護車接駁送至安泰醫院就醫。

消防局查出，該團是7人規畫3天2夜行程，申請入山證，但沒有一人擁有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，違反屏東縣登山活動管理自治條例第6條，當場對領隊開出舉發單，待15天意見陳述期後，依規定予以裁罰處1萬元到5萬元罰鍰。