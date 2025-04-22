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台大醫院鷹架突塌 傳1移工失聯

聯合報／ 記者廖靜清林麗玉洪子凱／台北報導

台大醫院外牆施工，昨早鷹架突然倒塌，有車輛經過引擎蓋遭砸中。記者李隆揆／翻攝
台大醫院外牆施工，昨早鷹架突然倒塌，有車輛經過引擎蓋遭砸中。記者李隆揆／翻攝
台大醫院進行外牆整修工程，昨上午東址院區外牆整排鷹架突然倒塌，巨大聲響嚇壞路過民眾，還砸中一輛行進中自小客車。當下未釀人員傷亡，下午卻有目擊者通報一移工失聯。台大醫務秘書陳彥元表示，希望盡快找到失聯移工

北市勞檢處表示，承攬外牆更新工程的翔聯企業公司，將拆下的施工架物料堆放在鄰側施工架上，研判堆放太多物料，超過施工架荷重，壓垮施工架，將裁罰3萬至30萬元罰款。建管處則以施工廠商未善盡維護施工場所安全之責，裁罰9萬元。

昨上午8時事故發生時，正值上班尖峰時段，有民眾走出捷運站就聽到巨響，見鷹架像「骨牌」整排垮了下來，竄出濃濃白煙。從10層樓高崩塌下的鷹架，波及一輛自小客車，引擎蓋損毀，所幸車內人員未受傷。

陳彥元說，承攬工程的翔聯企業公司未在第一時間回報人員傷亡。後續傳出移工失聯，院方要求承包商確認移工是否處於安全狀態，翔聯企業積極尋找中。

消防局表示，因廠商無法預估鷹架移除時間，現場環境不安全，暫時無法進入現場確認是否有待救援者，已留消防車、救護車待命。

台大東址院區外牆更新拉皮工程已完成，陳彥元表示，原預計前天拆除鷹架，因天候不佳延至昨天。昨突然發生鷹架倒塌，已請工務單位調查，釐清原因。經了解，不排除近日大雨導致鷹架倒塌，造成這起工安意外。

陳彥元說，院方對所造成的傷害會予以賠償，目前針對坍塌處補強。

台大醫院 失聯移工 罰款

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