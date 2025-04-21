影／宜蘭東和食品公司驚傳氨氣外洩 疑管線老舊破損釀災

宜蘭東和食品公司今天傍晚傳出氨氣外洩，廠房不斷冒出白色氣體，消防人員不敢大意穿著A級防護衣，並出動機器人灑水，大約2小時關閉洩漏點，所幸無人傷亡。環保署毒災應變隊及縣環保局火速派員到場監測，懷疑管線老舊破損致氨氣外洩，勒令業者改善，後續視調查改善情形再研議是否開罰。

位於五結鄉五結路三段489號的東和食品股份有限公司今天下午4時50分通報，現場聞到氨氣異味，消防人員獲報抵達現場時，白色氣體不斷從1樓廠區冒出，為求安全審慎，入廠救災人員全都穿起A級防護衣，救災機器人也不斷向廠房噴灑水，降低氨氣濃度。

根據東和食品廢水專責人員表示，洩漏點應該位於1樓廠區的機房，但並不清楚裡面還有多少氨氣殘餘量。

全副武裝的消防人員與協力廠商維修師傅共同進入廠區，6時48分關閉洩漏點低壓閥門，化解持續外洩危險；環保署毒災應變隊宜蘭小隊與縣環保局人員到場監測及協助應變作業，把氨氣濃度降至安全值，初步研判可能是管線老舊破損，造成氨氣外洩。