驚險！高雄拖板車轉彎貨櫃傾斜 未波及他車、駕駛吞罰
鄒姓男子今天下午3時許駕拖板車行經高市金福路欲左轉草衙路，後方貨櫃疑未繫緊突傾斜，雖未波及他車，但交通受阻，警方獲報到場交管，業者急調派吊車處理；警方事後依道路交通管理處罰條例對鄒男開出可處3000元至1萬8000元罰單。
前鎮警分局指出，43歲鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突然傾斜，鄒當下緊急煞車，所幸未波及其他過往車輛。
草衙派出所員警獲報趕赴事故現場，先實施交通管制，業者緊急調派吊車將貨櫃吊起，吊上拖板車後，排除事故。
警方事後認定鄒男疑未繫緊貨櫃肇禍，依據道路交通管理處罰條例第31條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，對鄒男開出可處3000元至1萬8000元的罰單。
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