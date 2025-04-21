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驚險！高雄拖板車轉彎貨櫃傾斜 未波及他車、駕駛吞罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

鄒姓男子今天下午3時許駕拖板車行經高市金福路欲左轉草衙路，後方貨櫃疑未繫緊突傾斜，雖未波及他車，但交通受阻，警方獲報到場交管，業者急調派吊車處理；警方事後依道路交通管理處罰條例對鄒男開出可處3000元至1萬8000元罰單

前鎮警分局指出，43歲鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突然傾斜，鄒當下緊急煞車，所幸未波及其他過往車輛。

草衙派出所員警獲報趕赴事故現場，先實施交通管制，業者緊急調派吊車將貨櫃吊起，吊上拖板車後，排除事故。

警方事後認定鄒男疑未繫緊貨櫃肇禍，依據道路交通管理處罰條例第31條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，對鄒男開出可處3000元至1萬8000元的罰單。

鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，業者緊急調派吊車將貨櫃吊上拖板車。記者石秀華／翻攝
鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，業者緊急調派吊車將貨櫃吊上拖板車。記者石秀華／翻攝
鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，警方到場管制交通。記者石秀華／翻攝
鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，警方到場管制交通。記者石秀華／翻攝
鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，業者緊急調派吊車將貨櫃吊上拖板車。記者石秀華／翻攝
鄒姓男子今天下午3時許駕駛後方載運貨櫃的拖板車行經高市前鎮區金福路欲左轉草衙路時，貨櫃突傾斜，業者緊急調派吊車將貨櫃吊上拖板車。記者石秀華／翻攝

罰單 貨櫃

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