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影／「人神闖國5」超扯…小貨車違規載客 遭紅斑馬攔停開罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道5號昨近中午出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」。國9大隊出動紅斑馬緊急呼叫攔停，員警忍不住一邊呼叫，還大罵「第一次看到」、「超扯」，全案違反車廂外不得載客的規定，可處駕駛3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

頭城鎮公所昨天舉辦「媽祖文化季」，昨天下午1時遶境祈福。根據國9隊調查，該輛自小貨車11時35分行經國5，後車斗載著1名男子及2尊「大神尫」，連同後方同行的車隊正要前往頭城鎮參與活動，駕駛疑因路況不熟，從宜4匝道誤上國5高速公路，一路往北，向雪山隧道的方向直行。

由於車輛行駛國道的速度快，嚴禁貨車後車斗載人，恐釀危險，國9發現小貨車違規行動，出動紅斑馬追捕攔查，與違規小貨車同向行駛並沿路呼叫「靠邊」停車，執勤員警忍不住大罵：「國道可以這樣子載喔？」、「第一次看到耶」、「超扯」。

小貨車被攔停在緊急避車彎，員警上前要求駕駛下車，告知違規行為及罰則，全案依違反道路交通管理處罰條例第30條1項6款「車廂以外載客」製單舉發，處以貨車駕駛人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，責令改正禁止通行。

國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供
國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供
國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供
國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供
國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供
國5出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」，違反車廂外不得載客的規定，小貨車遭紅斑馬緊急呼叫，攔停開罰。圖／國九大隊提供

國道 車廂

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