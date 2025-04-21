影／「人神闖國5」超扯…小貨車違規載客 遭紅斑馬攔停開罰

國道5號昨近中午出現小貨車後車斗違規載人，還有2尊醒目的「大神尫」。國9大隊出動紅斑馬緊急呼叫攔停，員警忍不住一邊呼叫，還大罵「第一次看到」、「超扯」，全案違反車廂外不得載客的規定，可處駕駛3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

頭城鎮公所昨天舉辦「媽祖文化季」，昨天下午1時遶境祈福。根據國9隊調查，該輛自小貨車11時35分行經國5，後車斗載著1名男子及2尊「大神尫」，連同後方同行的車隊正要前往頭城鎮參與活動，駕駛疑因路況不熟，從宜4匝道誤上國5高速公路，一路往北，向雪山隧道的方向直行。

由於車輛行駛國道的速度快，嚴禁貨車後車斗載人，恐釀危險，國9發現小貨車違規行動，出動紅斑馬追捕攔查，與違規小貨車同向行駛並沿路呼叫「靠邊」停車，執勤員警忍不住大罵：「國道可以這樣子載喔？」、「第一次看到耶」、「超扯」。