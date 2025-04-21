澳門女自由行掉錢包 中市警扮柯南24小時內尋回

澳門籍宋姓女子日前來台自由行，卻在行程最後一天發現錢包遺失，她著急求助台中警方；經員警訪查宋女當日活動路線，24小時內於一家書店內成功尋獲，讓宋女大讚台灣警察高效率。

台中市警察局第四分局今天表示，大墩派出所員警17日晚間接獲南屯區一家旅館報案，有1名外籍旅客遺失錢包請警方協助，員警獲報立即到場處理。

經警方了解，澳門籍宋女來台自由行，行程最後一天卻發現隨身錢包遺失，錢包內不僅有現金，還有證件與信用卡，讓她心急如焚。

員警安撫宋女情緒，並分析她可能遺失錢包地點，初判錢包可能遺留在搭乘的計程車上後，經調閱沿線監視器畫面並聯繫計程車司機，卻一無所獲。

員警持續訪查宋女當日活動路線及周邊商家，最終在一家書局內發現民眾拾獲宋女錢包，並主動交給員警；經查核錢包內現金、證件與信用卡均未損失，成功在24小時內，在宋女登機前物歸原主。

宋女表示，這段經歷令她終身難忘，從絕望到驚喜，充分感受到台灣警察高效率與民眾溫暖善意。