長慎醫院個資外洩爆駭客勒索贖金 桃警證實組專案偵辦
桃園市中壢區長慎醫院遭駭客攻擊爆出8萬多人病歷資料外洩事件，市政府衛生局指院方接到駭客勒索信件，中壢警分局今天下午表示，警方受理該院電腦系統遭駭客入侵停擺及接收到駭客電子信件恐嚇給付贖金報案，已成立專案小組擴大偵辦。
桃園市中壢區長慎醫院遭駭客攻擊，造成8萬多人病歷資料外洩後，該院本月16日起電腦系統停擺，採取人工作業，至今尚未恢復正常，衛生局爆出，該醫院接獲駭客勒索信件，該局立即要求醫院依衛福部「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」處置。
中壢警方證實表示，4月15日下午2時，長慎醫院代表向警方報案，指出該院內電腦系統遭駭客入侵，造成醫院電腦系統無法運作，院方還接到駭客傳送「電子信件」，要求給付贖金，警方重視，立即受理依妨害電腦使用罪成立專案小組偵辦，目前調查郵件發送網址，積極追查駭客釐清案情。
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