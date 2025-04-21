聽新聞
0:00 / 0:00
新竹某科技園區50多歲主管墜樓亡 明早將相驗釐清
新竹縣竹北市某科技園區今天凌晨驚傳墜樓，一名年約50多歲的公司主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡，據悉，該主管未留有遺書，僅交代家屬要幫忙收拾物品，詳情正在釐清中，預計明天早上檢警將相驗來了解死因。
據了解，該公司位於竹北市某科技園區，昨天是休假日，園區較少人員走動，這名主管並沒有返回北部的家中，而是留在公司裡面，大約深夜從公司的天台上墜落，由於該主管平時並無異狀，也較少說明在公司的情況，並未留遺書，家屬今天接到通知得知死訊時，情緒激動，難以接受。
事發之後，公司也到場來協助釐清狀況，由於其科技園區內已有多家科技公司進駐，中午時在現場搭帳篷遮住，其他公司的科技員工經過時，也引發討論，詳細墜樓的原因，仍待檢警調查中，預計明天上午將進行相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言