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新竹某科技園區50多歲主管墜樓亡 明早將相驗釐清

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市某科技園區今天凌晨驚傳墜樓，一名年約50多歲的公司主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡，據悉，該主管未留有遺書，僅交代家屬要幫忙收拾物品，詳情正在釐清中，預計明天早上檢警將相驗來了解死因。

據了解，該公司位於竹北市某科技園區，昨天是休假日，園區較少人員走動，這名主管並沒有返回北部的家中，而是留在公司裡面，大約深夜從公司的天台上墜落，由於該主管平時並無異狀，也較少說明在公司的情況，並未留遺書，家屬今天接到通知得知死訊時，情緒激動，難以接受。

事發之後，公司也到場來協助釐清狀況，由於其科技園區內已有多家科技公司進駐，中午時在現場搭帳篷遮住，其他公司的科技員工經過時，也引發討論，詳細墜樓的原因，仍待檢警調查中，預計明天上午將進行相驗。

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墜樓示意圖。圖／AI生成
墜樓示意圖。圖／AI生成

主管 竹北 遺書

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