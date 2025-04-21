大型車內輪差易釀禍 中警今年辦15場「指差確認」宣導
台中市去年9月間曾發生公車撞死女大生的交通事故，台中市警局交通大隊與監理單位、各級學校合作，辦理大型車的「指差確認」觀念宣導，今年迄今已辦15場，預計每月都會深入各級校園、公司行號宣導，希望讓大型車的事故與傷亡人數能降低。
台中市警局交通大隊表示，大型車若發生交通事故，易釀成嚴重傷亡，今年起每月都會辦理3至5場的宣導，深入各級學校、公司行號，今年迄今已辦理15場宣導，本月10日、17日受邀到遊覽車公司及運輸貨運公司，召集駕駛人員辦理交通安全模擬演練，進行大型車視野死角、無號誌路口實境體驗。
台中市交大指出，本月的兩次宣導重點在加強「指差確認」觀念，藉由帶領大型車駕駛，實際操作「左邊沒人，右邊沒人，再通過」動作，強化駕駛行經路口「停讓行人」、優先通行的駕駛觀念。
交大表示，另外宣導重點也注重「無號誌路口」路權觀念，無號誌路口因未設置紅黃綠三色燈號運作，用路人常疏忽停讓義務，或未減速慢行，發生高速碰撞事故導致傷亡，藉由鋪設無號誌路口模擬體驗，讓駕駛了解，行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時都應注意前方人、車路況，「防禦駕駛不可少」，避免交通事故發生。
交大大隊長鄭鴻文說，大型車交通安全值得各界重視，提醒駕駛行至路口轉彎，經過行人穿越道時，先暫停進行指差確認，再安全通過，養成良好駕駛習慣，確實遵守交通規則，減少不必要遺憾與傷害，為市民的交通安全撐起一把保護傘，共同打造「台中好行」的友善交通城市。
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