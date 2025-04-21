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台大醫院今早鷹架倒塌 傳一名移工失聯
台大醫院回覆鷹架倒塌意外事故，原本僅一輛行進中的汽車遭掉落工程鷹架損毀引擎蓋，未釀成人員傷亡。但下午北市勞檢處接獲目擊者通報，有1名移工未聯絡到，目前下落不明。台大醫務秘書陳彥元表示，這名外籍移工尚處於失聯狀態，已經請承攬外牆工程作業的公司盡快協尋找該名工人。
陳彥元說，早上8點發生事故時，當時人潮、車流量大，承攬台大醫院東址外牆更新的翔聯企業公司未在第一時間回報人員傷亡，僅掌握一台車輛遭從天而降的鷹架毀損車體。後續傳出有移工失聯，院方要求承包商確認該名移工是否處於安全狀態，並未得到詳細答案。
下午，北市勞檢處接獲目擊者通報，有移工受困於事故現場。陳彥元指出，翔聯企業公司目前已經積極尋找這位失聯的移工，現場正進行人員搜索以及安全管制。他強調，原定今日拆除的鷹架因連日大雨延後作業，卻也因天候導致結構不穩倒塌，現場已拉起封鎖線管制，希望盡快找到失聯移工。
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