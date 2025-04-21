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橘白貓走失躲在引擎蓋內 員警協助脫困撲向主人懷抱
彰化縣福興鄉施姓女子的家貓日前走失，急著向鹿港分局福興分駐所求助，員警調閱監理站也不見蹤影，只好沿路以目視搜尋，終於在一輛汽車的引擎蓋內，聽到微弱貓聲，但用盡辦法引誘都無法引貓出來，最後找來車主打開引擎蓋，這隻橘白貓才飛撲主人懷抱。
彰化縣動物防疫所所長董孟治說，貓咪在天冷時，常會躲進汽車引擎蓋取暖，民眾家中有養貓或附近有流浪貓，尤其要特別小心，在發動引擎前，最好拍一拍引擎蓋，可以嚇走躲在引擎內的貓咪，以免貓咪發生危險。
鹿港分局表示，福興分駐所警員傅琪婷、莊緯豪，日前在轄區執行巡邏勤務時，接獲通報指家住福興鄉沿海路4段附近的施姓女子所飼養貓咪走失，他們立即驅車前往查看，抵達現場時，見飼主心急如焚在門口東張西望，期盼貓咪能出現在眼前。
員警除安撫她的情緒外，並返所調閱周遭路口監視器逐一過濾清查，仍不見其蹤影，他們不死心再返回現地，以地毯式沿線搜索，最後總算在附近路旁所停放的汽車引擎蓋中，聽到微弱貓叫聲，研判可能就是施姓女子的愛貓。
但員警用各種方式均無法引誘貓咪出來，只好通知車主前來打開引擎蓋，順利讓小貓成功脫困，這隻橘白貓經施姓女子確認無誤的同時，也興奮地直撲施女身上撒嬌，施女也對員警的積極處理感激不已。
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