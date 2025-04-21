風飛砂、竹聯幫聯手指揮少年車手 假冒黃仁勳投資詐騙6千萬

風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元。刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦，檢方聲押邱、徐等5人獲准，命曾10萬元交保。

警方調查，詐騙集團在臉書、IG投放假冒黃仁勳、財經專家黃清照等人的投資廣告，宣稱投資飆股保證獲利、穩賺不賠，引誘加入LINE投資群組，在蓮豐投資股份有限公司投資網站申請帳號，面交現金或匯款；騙被害人首次面交後，還會寄送近萬元燕窩禮盒，讓被害人嚐甜頭加碼給錢。

26歲邱姓男子出資，由39歲曾姓男子招募、37歲徐姓男子指揮車手，含3名分別16、17歲少年，自稱蓮豐員工向被害人取款或赴ATM提領，去年1月起向5人騙走6千萬元，退休的一名7旬老婦被騙2200萬元最多。

刑事局偵七大隊第三隊追查，去年3月至今年1月在新北、桃園、新竹、苗栗縣市行動，拘提6人、同行3名少年，並通知9人到案，含車手及提供人頭帳戶者，邱在竹縣竹北市豪宅被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。邱、徐、曾均否認詐騙。