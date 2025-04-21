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風飛砂、竹聯幫聯手指揮少年車手 假冒黃仁勳投資詐騙6千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元。刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦，檢方聲押邱、徐等5人獲准，命曾10萬元交保。

警方調查，詐騙集團在臉書、IG投放假冒黃仁勳、財經專家黃清照等人的投資廣告，宣稱投資飆股保證獲利、穩賺不賠，引誘加入LINE投資群組，在蓮豐投資股份有限公司投資網站申請帳號，面交現金或匯款；騙被害人首次面交後，還會寄送近萬元燕窩禮盒，讓被害人嚐甜頭加碼給錢。

26歲邱姓男子出資，由39歲曾姓男子招募、37歲徐姓男子指揮車手，含3名分別16、17歲少年，自稱蓮豐員工向被害人取款或赴ATM提領，去年1月起向5人騙走6千萬元，退休的一名7旬老婦被騙2200萬元最多。

刑事局偵七大隊第三隊追查，去年3月至今年1月在新北、桃園、新竹、苗栗縣市行動，拘提6人、同行3名少年，並通知9人到案，含車手及提供人頭帳戶者，邱在竹縣竹北市豪宅被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。邱、徐、曾均否認詐騙。

警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元，詢後依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。檢方聲押邱、徐等5人獲准，命曾10萬元交保，少法法庭裁定2名少年收容、1名少年責付。

風飛砂風北會幹部邱姓男子（中）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子（中）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／攝影
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／攝影
風飛砂風北會幹部邱姓男子（左）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子（左）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，邱在住處被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，邱在住處被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，警方查扣徐價值3百萬元保時捷汽車及犯嫌手機、現金10萬元。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，邱在住處被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，邱在住處被拘提，曾前往找邱躲到陽台也被拘提。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子（左）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝
風飛砂風北會幹部邱姓男子（左）涉組車手集團，以假冒輝達執行長黃仁勳等人招收投資飆股，向5人騙走6千萬元，刑事局查獲18人依詐欺等罪送辦。記者李奕昕／翻攝

被害人 詐騙集團 車手

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