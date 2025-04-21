聽新聞
0:00 / 0:00
又是酒駕！台中47歲男不聽勸 撞兩車和電桿肇逃一次兩罪送辦
台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿，車頭毀損，他則擅自離開現場。警方據報趕往，在距離現場50多公尺外將他攔下，經酒測達每公升1.13毫克，依違反公共危險罪和肇事逃逸罪嫌移送法辦。
據了解，阮姓男子（47歲）與友人飲宴後開車返家，但一路因酒氣發作，先撞上大衛路一處民宅前停放的兩輛轎車，接著還撞上電桿。民宅主人聽到撞擊聲出來查看，要他不能離開，但他仍置若妄聞，仍想離開，民宅主人則在後跟隨並報案。
警方呼籲，駕駛人千萬不要心存僥倖，勿酒後開車，警方也持續強力執法，全力嚴防酒駕事故，貫徹酒駕零容忍，也呼籲民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言