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又是酒駕！台中47歲男不聽勸 撞兩車和電桿肇逃一次兩罪送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿，車頭毀損，他則擅自離開現場。警方據報趕往，在距離現場50多公尺外將他攔下，經酒測達每公升1.13毫克，依違反公共危險罪和肇事逃逸罪嫌移送法辦。

據了解，阮姓男子（47歲）與友人飲宴後開車返家，但一路因酒氣發作，先撞上大衛路一處民宅前停放的兩輛轎車，接著還撞上電桿。民宅主人聽到撞擊聲出來查看，要他不能離開，但他仍置若妄聞，仍想離開，民宅主人則在後跟隨並報案。

警方呼籲，駕駛人千萬不要心存僥倖，勿酒後開車，警方也持續強力執法，全力嚴防酒駕事故，貫徹酒駕零容忍，也呼籲民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿。圖／民眾提供
台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿。圖／民眾提供
台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿。圖／民眾提供
台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿。圖／民眾提供

台中市 酒駕

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