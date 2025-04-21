台大醫院鷹架倒塌傳1移工失聯 警消緊急搜索、現場管制

台大醫院院區今天上午8時左右，發生一起工安意外，院區東址內一處工程鷹架突然倒塌。北市勞檢處表示，由於稍早接獲目擊者通報，尚有1名移工未聯絡到，情況不明。勞檢處立即聯繫承商，確認該名移工處於失聯狀態。

勞檢處表示，為恐該名移工係受困於現場，北市災害防救辦公室緊急通知消防局和警察局派員趕往現場，進行人員搜索和安全管制。

北市勞檢處表示，今天上午「翔聯企業公司」承攬台大醫院東址外牆更新工程，因將拆下的施工架物料堆放在鄰側施工架上，研判因堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致壓垮施工架。勞檢處已依違反營造安全衛生設施標準第41條第1項及第46條第1項第3款規定裁罰。