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台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

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台大醫院鷹架倒塌傳1移工失聯 警消緊急搜索、現場管制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台大醫院院區今天上午8時左右，發生一起工安意外，院區東址內一處工程鷹架突然倒塌。北市勞檢處表示，由於稍早接獲目擊者通報，尚有1名移工未聯絡到，情況不明。勞檢處立即聯繫承商，確認該名移工處於失聯狀態。

勞檢處表示，為恐該名移工係受困於現場，北市災害防救辦公室緊急通知消防局和警察局派員趕往現場，進行人員搜索和安全管制。

北市勞檢處表示，今天上午「翔聯企業公司」承攬台大醫院東址外牆更新工程，因將拆下的施工架物料堆放在鄰側施工架上，研判因堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致壓垮施工架。勞檢處已依違反營造安全衛生設施標準第41條第1項及第46條第1項第3款規定裁罰。

由於稍早北市府接獲目擊者通報，尚有1名移工未聯絡到，情況不明。消防局目前派出指揮車1輛、消防車輛3輛、救護車輛1輛、人員15名，已在現場待命，但由於施工單位移除鷹架中，現場環境不安全，因此暫時無法靠近偵測及進入現場確認。

台北市中正區中山南路上的台大醫院外牆施工，今早8時許有鷹架倒塌。記者廖靜清／攝影
台北市中正區中山南路上的台大醫院外牆施工，今早8時許有鷹架倒塌。記者廖靜清／攝影

勞檢 北市府 台大醫院 移工

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