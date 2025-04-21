快訊

拒收！貿易戰升溫 又一架波音飛機自大陸返回美國

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義交流道翻車…2女命大自行脫困 車輛隨後冒煙起火

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天上午有輛自小客車剛從國道中山高下嘉義交流道時，疑失控擦撞護欄翻覆在交流道轉彎處，嘉義市消防局據報到現場協助救援，沒多久車輛冒煙起火，2名女子駕駛與乘客自行脫困，嚇得花容失色，幸好身體只有擦挫傷婉拒送醫。詳細肇事原因警方調查中。

嘉義市消防局表示，昨天上午8點21分接獲報案，高速公路南下嘉義出口發生車禍事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。

救護人員趕到，現場為高速公路南下嘉義交流道轉彎出口處，逆向步行前往現場查看，有2名疑似傷者，皆為女性（駕駛38歲，乘客31歲），駕駛表示自己開下交流道時，失控撞擊護欄，導致車輛翻覆在路中，2人自行脫困在路旁等候，救護人員立即進行檢傷，評估２名傷者皆意識清楚，神經學檢查正常且無明顯外傷並表示無大礙，拒絕送醫治療。

現場翻覆車輛在救護人員抵達同時也已開始起火冒煙，救護人員立即要求勤務中心加派消防車輛前往協助，消防車輛抵達現場後，立即出水線協助撲滅火勢，但是車輛已經完全燒毀，相關發生原因由警方調查處理中。

嘉義市消防救護人員趕到現場翻覆車輛開始冒煙起火，及時脫困的２名女子心有餘悸。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員趕到現場翻覆車輛開始冒煙起火，及時脫困的２名女子心有餘悸。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防人員拉水線權救撲滅火勢，但車輛已燒毀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防人員拉水線權救撲滅火勢，但車輛已燒毀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防人員拉水線權救撲滅火勢，但車輛已燒毀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防人員拉水線權救撲滅火勢，但車輛已燒毀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員趕到現場翻覆車輛冒煙起火。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員趕到現場翻覆車輛冒煙起火。記者李宗祐／翻攝

嘉義 失控 車禍 高速公路

延伸閱讀

泳客驚見男童沉池底急救人 救生員偕消防CPR救回一命

登北大武男跌落邊坡60公尺 消防查出違反登山自治條例 

顏值翻車前兆？韓韶禧vs.JISOO「死亡打光生圖」差距真的很明顯　1張圖看懂為何她是DIOR公主

爆料金賽綸街邊激吻大翻車！李鎮浩遭遺屬打臉網友罵翻

相關新聞

板橋火車站男子落軌遭列車輾壓 雙腿均斷救出急送醫

新北市板橋火車站今天中午驚傳落軌意外。1名30多歲男子於第二月台不明原因墜落軌道，此時列車正要進站，男子慘遭卡在車底。消...

台大醫院鷹架倒塌傳1移工失聯 警消緊急搜索、現場管制

台大醫院院區今天上午8時左右，發生一起工安意外，院區東址內一處工程鷹架突然倒塌。北市勞檢處表示，由於稍早接獲目擊者通報，...

澎湖馬公早上連2起重大車禍 70歲男捲車底重傷、1男自撞喪命

澎湖馬公市海埔路93號前今天早上8時許發生車禍，70歲蔡興機車騎士與遊覽車對撞，整個人卡在遊覽車底，警消到場後撐高車底才...

台大醫院外牆鷹架倒塌砸中轎車 建管處裁罰包商9萬元

台大醫院東址院區外牆原在施作拉皮工程，原預計今天起拆除鷹架，早上卻突然倒塌，雖未造成傷亡，但因發生在上班時間，也緊急縮減...

風飛砂、竹聯幫聯手指揮少年車手 假冒黃仁勳投資詐騙6千萬

風飛砂風北會幹部邱姓男子涉組車手集團，由竹聯幫明仁會幹部曾姓男子招募、控盤手徐姓男子指揮少年等車手，以假冒輝達執行長黃仁...

又是酒駕！台中47歲男不聽勸 撞兩車和電桿肇逃一次兩罪送辦

台中市阮姓男子今天凌晨3時21分駕車行經大里區大衛路一處民宅時，撞上民宅前停放的兩輛轎車，接著再撞上電桿，車頭毀損，他則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。