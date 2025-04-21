嘉義交流道翻車…2女命大自行脫困 車輛隨後冒煙起火

昨天上午有輛自小客車剛從國道中山高下嘉義交流道時，疑失控擦撞護欄翻覆在交流道轉彎處，嘉義市消防局據報到現場協助救援，沒多久車輛冒煙起火，2名女子駕駛與乘客自行脫困，嚇得花容失色，幸好身體只有擦挫傷婉拒送醫。詳細肇事原因警方調查中。

嘉義市消防局表示，昨天上午8點21分接獲報案，高速公路南下嘉義出口發生車禍事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。

救護人員趕到，現場為高速公路南下嘉義交流道轉彎出口處，逆向步行前往現場查看，有2名疑似傷者，皆為女性（駕駛38歲，乘客31歲），駕駛表示自己開下交流道時，失控撞擊護欄，導致車輛翻覆在路中，2人自行脫困在路旁等候，救護人員立即進行檢傷，評估２名傷者皆意識清楚，神經學檢查正常且無明顯外傷並表示無大礙，拒絕送醫治療。