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嘉義交流道翻車…2女命大自行脫困 車輛隨後冒煙起火
昨天上午有輛自小客車剛從國道中山高下嘉義交流道時，疑失控擦撞護欄翻覆在交流道轉彎處，嘉義市消防局據報到現場協助救援，沒多久車輛冒煙起火，2名女子駕駛與乘客自行脫困，嚇得花容失色，幸好身體只有擦挫傷婉拒送醫。詳細肇事原因警方調查中。
嘉義市消防局表示，昨天上午8點21分接獲報案，高速公路南下嘉義出口發生車禍事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。
救護人員趕到，現場為高速公路南下嘉義交流道轉彎出口處，逆向步行前往現場查看，有2名疑似傷者，皆為女性（駕駛38歲，乘客31歲），駕駛表示自己開下交流道時，失控撞擊護欄，導致車輛翻覆在路中，2人自行脫困在路旁等候，救護人員立即進行檢傷，評估２名傷者皆意識清楚，神經學檢查正常且無明顯外傷並表示無大礙，拒絕送醫治療。
現場翻覆車輛在救護人員抵達同時也已開始起火冒煙，救護人員立即要求勤務中心加派消防車輛前往協助，消防車輛抵達現場後，立即出水線協助撲滅火勢，但是車輛已經完全燒毀，相關發生原因由警方調查處理中。
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