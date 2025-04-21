澎湖馬公早上連2起重大車禍 70歲男捲車底重傷、1男自撞喪命

澎湖馬公市海埔路93號前今天早上8時許發生車禍，70歲蔡興機車騎士與遊覽車對撞，整個人卡在遊覽車底，警消到場後撐高車底才成功脫困，蔡男傷勢嚴重，被送往馬公醫院急救。

澎湖今天早上不平靜，8時許接連發生兩起重大車禍，上午8點07分，蔡姓老翁騎機車撞上遊覽車，雙腳被卡入車底，救護人員利用破壞剪及撐開器執行車輛撐高破壞，才成功將蔡男救出送醫，所幸傷勢無礙。

事發約13分鐘後，馬公市興仁里濟公廟前，又發生轎車自撞，警消到場後，30歲曾姓男駕駛受困駕駛座內失去生命跡象，救護人員合力將患者從駕駛座移出後實施CPR、AED，並使用頸圈及長背板等急救處置後，由澎南92救護車送三總澎湖分院。