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北港藝閣遊行尾聲爆衝突 網友批孩子面前壞榜樣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林北港朝天宮媽祖出巡高人氣的藝閣遊行，昨晚最後一天63座藝閣陸續到朝天宮廟口「下馬入廟」後結束5天行程，不料座藝閣車在入廟後準備到停車場卸裝，意外爆發兩車工作人員口角甚至大打出手，過程被拍下PO網，引起網友批別在孩子面前做壞榜樣。

北港分局今天指出，北港在地網路社群昨晚約10時許有民眾上傳在北港鎮民主路上發生藝閣遊行工作人員口角糾紛的影片，引起廣泛重視，分局獲悉後馬上出動警力趕到，但已無現場，經查是兩輛藝閣車的工作人員，因「下馬」問題，引發口角衝突，警方已調閱監視器將通知相關人員到場說明，釐清案情後依相關規定處理。

北港藝閣遊行每年吸引數十萬遊客到北港觀賞台灣規模最大也最具特色的藝閣遊行，這項配合北港媽祖遶境，遊行長達5天，昨天是媽祖聖誕也是藝閣行最後一天，依例約在晚間8時許遊行隊伍集結朝天宮展開「下馬入廟」儀式，結束年度藝閣遊行。

因今年藝閣數量多達63座，歷年最多，因此入廟時間比往年長，不料，在晚間入廟時，有兩座藝閣工作人員疑因下馬引發口角，雙方並大打出手，兩車其他人員發現立刻勸架制止，很快將衝突的人拉開，才未進一步爆發集體群毆，這起意外衝突無人受傷，不過整個衝突過程被貼上網，引起網友議論。

有人指藝閣車上均是小朋友，大人竟在車下吵架，孩子看在眼裡實做了最壞榜樣，警方也重視廟會暴力，將找出當事人出面說明。

北港藝閣遊行昨天落幕，不料卻爆發兩藝閣車工作人員口角衝突，引起警方重視。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣遊行昨天落幕，不料卻爆發兩藝閣車工作人員口角衝突，引起警方重視。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣遊行昨天落幕，不料卻爆發兩藝閣車工作人員口角衝突，引起警方重視。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣遊行昨天落幕，不料卻爆發兩藝閣車工作人員口角衝突，引起警方重視。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 媽祖 衝突 雲林

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