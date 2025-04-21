台大醫院外牆鷹架倒塌砸中轎車 建管處裁罰包商9萬元

台大醫院東址院區外牆原在施作拉皮工程，原預計今天起拆除鷹架，早上卻突然倒塌，雖未造成傷亡，但因發生在上班時間，也緊急縮減車道，院方也先賠償損壞車輛。建管處表示，經現場勘查後因施工廠商未善盡維護施工場所安全之責，裁罰9萬元。

台大醫院東址院區外牆突然整排鷹架倒塌，院方表示，東址院區的外牆更新拉皮工程已完成，原預計今天進入拆除鷹架的階段，但早上8時許，卻突然發生鷹架倒塌，現場周邊道路緊急拉起封鎖線，3個車道也縮減為2個車道。

建管處表示，經現場勘查中山南路側鷹架於拆架過程中不慎倒塌，暫無發現有人受傷，但因施工廠商未善盡維護施工場所安全之責，違反「建築法」第63條，將依同法第89條規定，裁罰施工廠商9萬元罰鍰。