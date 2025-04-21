台大醫院外牆鷹架倒塌砸中轎車 建管處裁罰包商9萬元
台大醫院東址院區外牆原在施作拉皮工程，原預計今天起拆除鷹架，早上卻突然倒塌，雖未造成傷亡，但因發生在上班時間，也緊急縮減車道，院方也先賠償損壞車輛。建管處表示，經現場勘查後因施工廠商未善盡維護施工場所安全之責，裁罰9萬元。
台大醫院東址院區外牆突然整排鷹架倒塌，院方表示，東址院區的外牆更新拉皮工程已完成，原預計今天進入拆除鷹架的階段，但早上8時許，卻突然發生鷹架倒塌，現場周邊道路緊急拉起封鎖線，3個車道也縮減為2個車道。
建管處表示，經現場勘查中山南路側鷹架於拆架過程中不慎倒塌，暫無發現有人受傷，但因施工廠商未善盡維護施工場所安全之責，違反「建築法」第63條，將依同法第89條規定，裁罰施工廠商9萬元罰鍰。
建管處表示，勞檢人員已至現場了解，目前工地已展開清理作業，預計於下班前完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言