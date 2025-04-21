副所長罰單開到議員親戚 分局長帶隊去負荊請罪？ 警方澄清

警察示意圖。圖／AI生成 網友今天在網路分享「靠北警察」貼文爆料：稱台南永康警分局有派出所副所長，因為「開沒戴安全帽罰單開到某議員的親戚」，結果竟然被「拔官處分」。

永康分局發現網路轉貼內容認為與事實不符。副分局長楊富仁澄清指出，經調查副所長對民眾確實「言行舉止失當」，因身為幹部要求較高，決定轉調內勤歷練，與被開單民眾身分沒有關係。

爆料貼文以「哪個議員官威這麼大？分局長的肩膀也太軟」為題，質疑永康分局有副所長因為依法開交通違規紅單，不知道對方是議員的親戚。分局長接到民意代表關切以後，竟然沒有支持自己的員警，反而帶著到民意代表的服務處「負荊請罪」，「是令人髮指的官場現形記」。

楊富仁說，員警依規定舉發民眾交通違規未戴安全帽，分局絕對支持所屬員警嚴正執法，依法行政。

網路貼文內容非實情，經調查，副所長於執法過程中「顯有言行舉止失當、情緒控管不佳，甚至有以身阻擋民眾機車離去等情事」。