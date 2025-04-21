AI教父黃仁勳邀加入Line群組？檢察官：詐騙多樣且常結合時事

美國關稅政策衝擊全球經濟，股市狂跌害投資人荷包大失血，台中地檢察署檢察官廖志祥今指出，近日網路上就出現AI教父黃仁勳邀集加入Line群組「飆股向前衝」，要傳送投資秘笈。他提醒，詐騙集團投資詐騙手法多樣且結合時事，「連我之前當律師時都曾差點受騙，大家千萬要小心！」

為增進公務員、醫事人員及承攬廠商綠能及廉能法紀觀念，台中醫院今天邀請檢察官廖志祥演講，分享多年來擔任律師、檢察官雙重身分實務辦案經驗。他去年曾參與大肚區全聯倉儲大火案偵辦，同時也主辦多起選舉賄選案。對於美國總統川普引發全球恐慌的關稅政策，他卻擔心恐讓很多人誤入投資理財詐騙陷阱。

除了呼籲當心投資詐騙，廖志祥也特別針對公務人員與醫療單位常會混淆的「圖利與便民」解說，表示並不是錢進入自己口袋才叫圖利，而是只要跟自己職務相關的都可能因涉及圖利，使自己陷入觸法的風險，尤其醫院藥物或設備的採購過程更要謹慎小心。

廖志祥並以「綠能、採購、圖利、倫理規範及利益衝突」等常見違失態樣為面向，以案例結合法令解析，透過互動式有獎徵答，讓聽講的醫院人員可以在淺顯易懂的法律案例中學習廉能法治、「識詐反詐」。