高雄這條路機車限速40 網友上下班直擊車禍嘆：歸剛欸
高市中山四路因鄰近國際機場及港口車水馬龍，16日早上機場正門口機車道發生車禍，有騎士指已是他遇到第3次追撞事故，指機車道限速40，呼籲騎慢一點；有網友則感嘆，上下班都遇到車禍「歸剛欸」；轄區警方指3月迄今該路段附近共發生16件車禍，籲用路人慢行。
臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友貼文並附上影片，指4月16日早上小港機場正門口機車道相撞車禍，原PO指這已是他遇到第3次的追撞事故， 機車道限速40，就是希望大家騎慢一點。
影片中，只見機車道擠滿機車群，騎士趕著上班鑽來鑽去，不久，前方及發生車禍；貼文引發網友熱議。
有網友指，「擠來擠去不意外」、「就一堆愛硬切別人車線呀」；有網友指當天上下班騎這條路都遇到車禍，感嘆「歸剛欸」。
有網友認為「都是人的問題，但慢一點至少可以有時間反應」、「機車專用道不是機車賽車道，每個人都保持相同的速度前進很難嗎？偏偏有人像趕救火一樣衝衝衝，蛇行超車，才會一再發生車禍」、「騎車彼此要有安全距離的概念，不要只是猛加油或亂鑽亂超車」。
由於3月10日中山四路機車道也發生6輛機車和1輛單車追撞事故釀7人受傷，4月16日當天有3機車追撞、3人受傷；轄區小港警分局指出，中山四路機場附近機車道3月迄今，共發生6件機車追撞車禍，另接近機場出口處的道路則有轎車和機車擦撞3件車禍，以及7件四輪車對車的事故，提醒用路人小心駕駛。
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