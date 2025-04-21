北市私立復興實中疑瓦斯外洩？ 校方澄清：初判空氣不流通

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，據了解，該校17日廚工就有反應聞到瓦斯味。校方證實，上周有一處管線接口有瓦斯滲漏，經瓦斯公司檢測即刻維修完成，今日意外經檢測無瓦斯外洩情況，研判是空氣流通不良造成。

校方解釋，17日餐廳廚工反應疑似聞到瓦斯味，經緊急由大台北瓦斯公司來校檢測及維修，發現一處管線接口有瓦斯滲漏現象，即刻維修完成，當日經檢測後無瓦斯外洩現象，昨天也請鍋爐廠商來校檢視鍋爐運作情形，經廠商檢查後，鍋爐性能正常、安全狀況良好。

校方說，今天上午6時餐廳廚師4位來校上班烹煮餐食，早上7時餐廳廚工到校上班，8時許餐廳廚工3人感覺身體不適有暈眩現象，經學校護理師進行檢視及測量血氧濃度，分別為91%、94%及96%，立即將三位廚工送仁愛醫院急診室就醫。