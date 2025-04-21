快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

北市私立復興實中疑瓦斯外洩？ 校方澄清：初判空氣不流通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，據了解，該校17日廚工就有反應聞到瓦斯味。校方證實，上周有一處管線接口有瓦斯滲漏，經瓦斯公司檢測即刻維修完成，今日意外經檢測無瓦斯外洩情況，研判是空氣流通不良造成。

校方解釋，17日餐廳廚工反應疑似聞到瓦斯味，經緊急由大台北瓦斯公司來校檢測及維修，發現一處管線接口有瓦斯滲漏現象，即刻維修完成，當日經檢測後無瓦斯外洩現象，昨天也請鍋爐廠商來校檢視鍋爐運作情形，經廠商檢查後，鍋爐性能正常、安全狀況良好。

校方說，今天上午6時餐廳廚師4位來校上班烹煮餐食，早上7時餐廳廚工到校上班，8時許餐廳廚工3人感覺身體不適有暈眩現象，經學校護理師進行檢視及測量血氧濃度，分別為91%、94%及96%，立即將三位廚工送仁愛醫院急診室就醫。

校方說，初步了解均無一氧化碳中毒現象，依現場觀察，以空氣流通不良造成暈眩可能性較高，經大台北瓦斯公司到校檢測，無瓦斯外洩情況一切正常，經緊急排氣處理，目前學生餐廳及廚房均運作正常。

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，校方稍早出面說明狀況。圖／取自校方官網
台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，校方稍早出面說明狀況。圖／取自校方官網

一氧化碳中毒 廚房 瓦斯外洩 餐廳

延伸閱讀

大巨蛋再度漏水 北市體育局判零星事件暫未開罰

河濱P型車阻新北遭監院糾正 北市15處也將陸續改善

闖交通部大樓門口咆哮、放鞭炮 北市警鎖定1女嫌依法偵辦

四叉貓北檢外直播遭擲水瓶 北市警查獲2男送辦

相關新聞

北市私立復興實中疑瓦斯外洩？ 校方澄清：初判空氣不流通

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，據了解，該校17日廚工就有反應聞到瓦斯味。校方證...

新竹某科技園區主管墜樓亡 家屬認屍淚崩

新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡...

台中37歲男子因病不適 母凌晨騎機車送醫途中墜落亡

台中市大里1名37歲機車男子，今天凌晨因生病，由媽媽騎機車載往醫院就醫，從成功路行經德芳南路時，他原本在後座雙手抱住媽媽...

台大醫院外牆鷹架倒塌嚇壞民眾 院方緊急回應了

台大醫院今天上午發生一起意外，東址院區的外牆突然整排鷹架倒塌，巨大聲響嚇壞路過民眾，現場意外畫面相當驚人。工程鷹架掉落，...

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8...

高雄這條路機車限速40 網友上下班直擊車禍嘆：歸剛欸

高市中山四路因鄰近國際機場及港口車水馬龍，16日早上機場正門口機車道發生車禍，有騎士指已是他遇到第3次追撞事故，指機車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。